अगले 75 दिन 5 राशियों का लक देगा साथ, गुरु गोचर से मिलेंगे कई लाभ
Transit Jupiter Rashifal Guru Gochar 2026: गुरु यानी जूपिटर अभी 75 दिन तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। इस दौरान गुरु के सपोर्ट से कुल 5 राशियों को भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। जानें ये लकी राशियां कौन सी हैं?
Jupiter Gochar In Leo Guru Rashifal : गुरु की बदलती चाल से हर एक राशि पर प्रभाव पड़ता है। फिलहाल तो गुरु यानी जूपिटर अभी सिंह राशि में हैं और जनवरी के पहले हफ्ते तक यही रहेंगे। अगले 75 दिन तक गुरु इसी राशि में रहने वाले हैं। गुरु की स्थिति जब किसी राशि के लिए सही होती है तो भाग्य का साथ मिलने लगता है। नौकरी से लेकर पर्सनल लाइफ और पैसों की स्थिति भी संभलने लगती है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार गुरु के इस गोचर से कुल 5 राशियों की जिंदगी में अहम मोड़ आएगा और सब कुछ सही होने लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जूपिटर के इस गोचर से किन राशियों को अगले 75 दिन तक लाभ मिलने वाला है?
गुरु गोचर से 5 राशियों को महालाभ-
मेष राशि
गुरु का ये गोचर मेष राशि वालों की जिंदगी में कई लाभ लेकर आएगा। हर एक चीज फेवर में आएगी। पैसों की स्थिति काफी हद तक सही होगी। शादीशुदा जिंदगी सही ट्रैक पर आएगी और सब कुछ पहले से बेहतर होता जाएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिजनेस में भी कई लाभ मिलेंगे।
कर्क राशि
गुरु गोचर से चंद्रमा की राशि को भी खूब लाभ मिलेगा। अबसे कर्क राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। पैसों की सिचुएशन काफी हद तक सही होगी। नौकरी में भी राहत की सांस ले पाएंगे। प्रेशर काफी हद तक अब कम होता दिखेगा। जो भी कड़ी मेहनत अब तक की है उसका रिजल्ट अब मिलेगा। पिता पक्ष की ओर से हर सपोर्ट मिलेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर काफी लकी साबित होगा। अगले 75 दिन सिंह राशि वालों को अपनी जिंदगी में कई अहम और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। धन लाभ की स्थिति बन सकती है। वहीं परिवार के हर मेंबर का सपोर्ट मिलने से कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पर होगा। पार्टनर के साथ अगर कोई बात खटक रही है तो बात करके हल निकालें। हल आसानी से मिल जाएगा। जिन कामों में देरी होती रही है अब वो बिना किसी बाधा के ही पूरे होंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को कई लाभ मिलेंगे।
धनु राशि
इस राशि को अब लक का पूरा-पूरा साथ मिलने वाला है। नौकरी और बिजनेस वालों को हर चीज फेवर में आती ही नजर आएगी। नौकरी और पर्सनल लाइफ के बीच सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। पार्टनर के साथ समय बिता पाएंगे। संतान सुख भी मिलने के पूरे योग हैं। पैसों से जुड़ी जो भी दिक्कत रही है उसमें राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन गुरु गोचर के चलते धनु राशि वालों के लिए अच्छे साबित होंगे।
कुंभ राशि
गुरु आने वाले समय में कुंभ राशि वालों को कई लाभ देने वाले हैं। अगले कुछ दिन शनि की इस राशि के जातकों को कहीं से अटका हुआ पैसा मिलने की खबर मिल सकती है। अगर नौकरी में किसी भी तरह की बाधा आती रही है तो अब धीरे-धीरे वो खत्म होगी। इस दौरान पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। नए रिश्ते जिंदगी में एंट्री ले सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की जल्दबाजी इस दौरान नहीं लेनी है। करियर में ग्रोथ के अच्छे चांस बनेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र