79 दिन तक 5 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, गुरु देंगे प्रॉफिट
Jupiter Gochar in Singh Rashi : सिंह राशि में गुरु के गोचर से कुल 5 राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा। अगले 79 दिन गुरु एक ही राशि में गोचर करेंगे। जानें लाभ पाने वाली 5 राशियां कौन सी हैं?
Jupiter Gochar 2026 : गुरु की बदलती स्थिति हर एक राशि पर अपना असर दिखाती है। अभी गुरु सूर्य की सिंह राशि में विराजमान हैं और अगले 79 दिन तक यहीं रहने वाले हैं। कर्क राशि से निकलने के बाद गुरु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु जब सपोर्ट करते हैं तो भाग्य का पूरा साथ मिलता है और नौकरी-रिश्ते समेत जिंदगी में हर एक चीज सही ट्रैक पर आ जाती है। सिंह राशि में गुरु का गोचर करना 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस गोचर से मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को लाभ मिलेगा। जानें आखिर इन राशियों की जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आने वाला है?
गुरु गोचर से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ-
मेष राशि
अबसे अगले कुछ दिन मेष राशि वालों के लिए फेवरेवल होंगे। पैसों की स्थिति काफी अच्छी होगी। बाधाएं कम होंगी तो मन अपने आप खुश रहेगा। दांपत्य जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जूपिटर की बदली हुई चाल से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही बैलेंस बन पाएगा।
कर्क राशि
गुरु का सिंह राशि में जाना कर्क राशि वालों की किस्मत चमका देगा। अबसे चंद्रमा की इस राशि के लिए पैसों की स्थिति कंट्रोल में आएगी। जॉब में कोई बाधा आती रही है तो अब वो कम होगी। नौकरी बदलने का प्रेशर भी कम होगा। मेहनत का फल मिलेगा और सारी उलझनें दूर होती नजर आएगी। इसी के साथ आपको पिता पक्ष से पूरा सपोर्ट मिलेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को गुरु के गोचर से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगले 79 दिन तक करियर में लाभ ही लाभ मिलने के चांस हैं। धन लाभ होने की संभावना बनेगी। घर-परिवार के लोगों का सपोर्ट भी पूरी तरह मिलेगा। पार्टनर के साथ अगर छोटी सी भी बात का डिफरेंस महसूस हो रहा था तो बातचीत के जरिए उसका हल भी मिल जाएगा। अटके काम धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे। बिजनेस वालों को भी लाभ मिलने वाला है।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए हर एक चीज अबसे फेवर में आनी शुरू होगी। नौकरी से लेकर बिजनेस में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी और पर्सनल लाइफ के बीच अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बीतेगा। संतान सुख मिलने की भी संभावना है। मन में अलग ही राहत महसूस होगी जिससे काम में भी खूब मन लगेगा। पैसों से संबंधित परेशानियां भी अब धीरे-धीरे दूर होंगी।
कुंभ राशि
गुरु के गोचर से कुंभ राशि वालों को कई लाभ मिलने वाले हैं। अगले 79 दिन के लिए कुंभ राशि के जातकों को रुका हुआ धन मिल सकता है। वहीं जॉब से जुड़ी हर दिक्कत गुरु की एनर्जी के चलते खत्म होगी। रिश्ते मजूबत होंगे और घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर कोशिश की जाए तो करियर में नए चांस मिल सकते हैं जिससे आपकी प्रोफाइल मजबूत होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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हस्तरेखा शास्त्र