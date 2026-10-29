परसों सिंह राशि में गुरु का गोचर, 6 राशियों पर धन की बरसात, 4 राशियां रहें सावधान
Transit Jupiter Rashifal Guru Gochar 2026: समय- समय पर गुरु अपनी चाल में बदलाव करते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि में गुरु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है और कुछ की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है।
Transit Jupiter Rashifal Guru Gochar, गुरु गोचर का राशिफल : गुरु ग्रह भाग्य, ज्ञान, विवाह और संतान के कारक माने गए हैं। समय- समय पर गुरु अपनी चाल में बदलाव करते हुए नजर आते हैं। जब भी गुरु का गोचर होता है मेष से लेकर मीन राशि पर इफेक्ट देखने को मिलता है। इस साल गुरु दो बार राशि गोचर करने जा रहे हैं। धन के दाता गुरु जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 के दिन दोपहर में 12 बजकर 50 मिनट पर गुरु का गोचर सिंह राशि में होगा। 2027 में जनवरी के महीने में सिंह राशि से गुरु विदा लेंगे। कर्क राशि से सिंह राशि में गुरु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है और कुछ की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के सिंह गोचर से किन राशियों का भाग्य चमक सकता है और किन राशियों को अलर्ट रहना होगा-
परसों सिंह राशि में गुरु का गोचर, 6 राशियों पर धन की बरसात, 4 राशियां रहें सावधान
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु का सिंह राशि में गोचर करना लगभग 6 राशियों के लिए लाभ लेकर आ रहा है। वहीं, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और मीन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है।
1- सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर लाभकारी माना जा रहा है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है।
2- मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। जबरदस्त लाभ हो सकता है।
3- कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर शानदार माना जा रहा है। रुका हुआ धन मिल सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट में रहेंगे।
4- धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर पॉजिटिव माना जा रहा है। संतान का सुख मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा।
5- कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर लाभदायक माना जा रहा है। आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। पिता का सपोर्ट रहेगा।
6- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह गोचर शुभ साबित हो सकता है। समृद्धि का आगमन होगा। शांति और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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