जन्माष्टमी पर गुरु-शुक्र की युति का धमाल, 20 अगस्त तक इन राशियों को खूब होगा लाभ

Transit Jupiter Horoscope Guru Rashifal Venus: ग्रहों की शुभ स्थिति इस जन्माष्टमी को बेहद खास बना रही है। ग्रहों की चाल से कई शुभ योग और राजयोग का निर्माण भी होता है। जन्माष्टमी पर गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण बन रहा है, जो धन, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह योग तब बनता है जब गुरु और शुक्र ग्रह एक-दूसरे के केंद्र भाव में हों, यानी एक दूसरे के सामने या पहले, चौथे, सातवें भाव में हों। दृक पंचांग के अनुसार, मिथुन राशि में गुरु-शुक्र विराजमान हैं। ये युति 20 अगस्त तक रहेगी। एक ही राशि में शुक्र और गुरु की युति बनने से गजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं मिथुन राशि में बना गजलक्ष्मी योग किन राशियों के भाग्य को मजबूत कर सकता है-

मेष राशि: जन्माष्टमी पर गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग के निर्माण से मेष राशि वालों को फायदा हो सकता है। इंकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। धन का आगमन ऐसी जगहों से होने की संभावना है, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

वृश्चिक राशि: जन्माष्टमी पर गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर रहने वाली है।

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी पर गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं। बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी।