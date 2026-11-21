आज से 4 दिन बाद बुध बदलेंगे नक्षत्र, इन 5 राशियों को नौकरी-व्यापार में लाभ
Mercury Transit Rashifal 2026 : बुध जल्द ही नए नक्षत्र मे प्रवेश करने वाले हैं। इस बदलाव से वृषभ राशि और कन्या राशि समेत कुल 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है। जानें ये राशियां कौन सी हैं?
ज्योतिषीय दृष्टि से आज से 4 दिन बाद यानी 25 नवंबर का दिन खास रहने वाला है। इस दिन बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 25 नवंबर की दोपहर 1 बजकर 44 मिनट पर बुध बिशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इन नक्षत्र के ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। गुरु के नक्षत्र में बुध कुल 10 दिन रहने वाले है। ऐसे में इस गोचर से बुध के साथ-साथ गुरु ग्रह का प्रभाव भी दिखेगा।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार बुध के नक्षत्र गोचर से वृभष राशि और कन्या राशि समेत कुल 5 राशियों को लाभ मिलेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को समझदारी, व्यापार और बातचीत का कारक माना जाता है। वहीं गुरु को ज्ञान, धन और सौभाग्य का कारक मानते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के नक्षत्र गोचर से 10 दिन के लिए किन-किन राशियों की जिंदगी में बदलाव आएगा?
बुध नक्षत्र गोचर से 5 राशियों को लाभ-
वृषभ राशि के लिए बुध नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
नौकरी से जुड़ी चीजों में बुध गोचर के जरिए वृषभ राशि वालों को अब अच्छे बदलाव नजर आएंगे। कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। काम की तारीफ मिलेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस दौरान बातचीत का असर लोगों पर साफ दिखेगा। व्यापार वर्ग के लिए भी 25 नवंबर से समय अच्छा होगा। पार्टनर और परिवार के साथ समय बिताएंगे।
कन्या राशि के लिए बुध नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों को बुध के इस गोचर के जरिए 10 दिन में अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। ऑफिस में मीटिंग्स के दौरान बात को महत्व दिया जाएगा। इस दौरान जरूरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस बीच कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। व्यापारी वर्ग के लोग अगर नए लोगों से जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। अगर किसी पुरानी चीज में रुकावट आती रही है तो अब आगे बढ़ने का नया रास्ता मिल सकता है। पर्सनल लाइफ में सब अच्छा होता जाएगा।
मकर राशि के लिए बुध नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि वालों को अपनी नौकरी में ग्रोथ होती दिखेगी। नौकरी कर रहे लोगों का पद बढ़ सकता है। सैलरी बढ़ने के पूरे चांस बनेंगे। सीनियर्स काम पसंद करेंगे और उनके साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। व्यापार कर रहे लोगों को कोई नई डील या प्रोजेक्ट मिल सकता है। साझादारी के काम में अच्छा लाभ मिल सकता है। पार्टनर के साथ तालमेल और भी बेहतर होगा।
धनु राशि के लिए बुध नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि वालों को इस गोचर से आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी से जुड़ी गुड न्यूज जल्दी मिल सकती है। अगर कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए समय अच्छा जाएगा। काम बढ़ेगा। व्यापार एक्सपेंड होने के रास्ते खुलेंगे। पुराने कॉन्टैक्ट काम आएंगे।
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मीन राशि के लिए बुध नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
बुध के नक्षत्र गोचर से मीन राशि वालों को नौकरी और धन संबंधी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। ऑफिस में अगर कोई काम लंबे समय से अटका रहा है तो उसमें रफ्तार दिखेगी। काम आगे बढ़ेगा। मेहनत को पहचान और सराहना मिलेगी। इनकम के सोर्स बढ़ने से राहत मिलेगी। व्यापार वर्ग के लोगों को नई डील मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बनेगी। घर परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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