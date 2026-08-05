सूर्य ग्रहण में तुला राशि वाले रखें 4 बातों का ध्यान, 12 अगस्त को न करें ये काम
Total Solar Eclipse 2026 Effects on Libra Horoscope 2026 : सूर्य ग्रहण की घटना तुला राशि पर भी प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में पंडित जी से जानें पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने पर तुला राशि वालों पर प्रभाव और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा -
Total Solar Eclipse 2026 Effects on Libra Horoscope: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सावन महीने में अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ‘’टोटल सोलर एक्लिप्स'' कहलाएगा यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना के तौर पर देखा जाता है। तुला राशि शुक्र की राशि मानी जाती है। सूर्य ग्रहण की घटना तुला राशि पर भी प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने पर तुला राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए -
सूर्य ग्रहण में तुला राशि वाले रखें 4 बातों का ध्यान, 12 अगस्त को न करें ये काम
सूर्य ग्रहण कब और कितने बजे लगेगा?
इस साल अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। इस दिन रात में 9:04 मिनट से सूर्य ग्रहण की घटना शुरू हो जाएगी। 13 अगस्त 2026 के दिन सूर्य ग्रहण सुबह में 4:45 मिनट पर समाप्त होगा।
सूर्य ग्रहण के दौरान तुला राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, तुला राशि के आय के मार्ग प्रभावित होने के संकेत हैं। लेकिन अचानक कुछ नए मार्ग बनने के भी संकेत हो सकते हैं। यात्रा कष्टप्रद साबित हो सकती है। यात्रा न करना ही बेहतर होगा। प्रेम की स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है। संतान को लेकर के मन चिंतित हो सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के नेगेटिव प्रभाव पड़ने के संकेत दिख रहे हैं।
तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए?
- तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण लगने के दौरान अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन पर खास ध्यान देना होगा।
- बेफिजूल का खर्च करने से बचें।
- किसी की बातों में आकर या जल्दबाजी में आकर खरीदारी न करें।
- पैसों के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा।
- इस दौरान ट्रैवल न करें।
- बहुत जरूरी न हो तो यात्रा टाल दें।
- लव लाइफ के बारे में सोच समझकर ही फैसले लें।
- पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें।
- संतान के साथ गलतफहमी में न उलझें।
- गलत भाषा का प्रयोग करने से बचें।
- अहंकार से दूरी बनाएं।
- गुस्सा करने से बचें।
- ग्रहण काल के समय में पूजा- पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं।
- ग्रहण लगने के समय नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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