12 अगस्त को लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, 100 साल बाद इस देश में दिन में छाएगा अंधेरा
12 अगस्त 2026 को साल का सबसे बड़ा खगोलीय आयोजन, पूर्ण सूर्य ग्रहण, देखने को मिलेगा। स्पेन के कुछ हिस्सों में करीब 100 साल बाद दिन में अंधेरा छाने का दुर्लभ नजारा दिखाई देगा। यह ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत कई देशों में नजर आएगा, जबकि भारत में दिखाई नहीं देगा।
Solar Eclipse 12 August 2026: साल 2026 का सबसे बड़ा खगोलीय इवेंट 12 अगस्त को होने जा रहा है। इस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और जिन इलाकों में पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, वहां दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। इस बार की सबसे खास बात यह है कि स्पेन के कुछ हिस्सों में करीब 100 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि दुनिया भर के खगोल प्रेमियों और वैज्ञानिकों की नजर इस ग्रहण पर टिकी हुई है।
100 साल बाद स्पेन में दिखेगा दुर्लभ नजारा
12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण स्पेन के लिए बेहद खास माना जा रहा है। देश के उत्तरी हिस्सों में करीब एक सदी बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक और खगोल विज्ञान के शौकीन वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रहण के दौरान कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा और सूर्य का बाहरी हिस्सा यानी कोरोना साफ दिखाई देगा।
इन देशों में दिखाई देगा पूर्ण सूर्य ग्रहण
पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस के कुछ हिस्सों और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। इसके अलावा यूरोप और उत्तर अफ्रीका के कई देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों में सूर्य का बड़ा हिस्सा चंद्रमा से ढका नजर आएगा।
वैज्ञानिकों के लिए भी खास होगा यह ग्रहण
वैज्ञानिकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफी अहम माना जा रहा है। ग्रहण के दौरान सूर्य के कोरोना, पृथ्वी के वातावरण और अचानक होने वाले अंधेरे के असर पर कई अध्ययन किए जाएंगे। दुनिया की कई वैज्ञानिक संस्थाएं इस खगोलीय घटना के लिए विशेष तैयारियां कर रही हैं।
क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?
12 अगस्त 2026 का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में लोग इस खगोलीय घटना को सीधे नहीं देख पाएंगे। हालांकि, जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा, वहां से इसका लाइव प्रसारण और तस्वीरें देखी जा सकेंगी।
सूर्य ग्रहण देखते समय रखें सावधानी
अगर आप ऐसे किसी स्थान पर हैं जहां सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो उसे कभी भी नंगी आंखों से न देखें। ग्रहण देखने के लिए केवल प्रमाणित सोलर व्यूइंग ग्लास या विशेष सोलर फिल्टर का ही इस्तेमाल करें। सामान्य धूप का चश्मा आंखों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होता।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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