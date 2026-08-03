Surya Grahan date: 12 अगस्त का पूर्ण सूर्यग्रहण, 6 ग्रहों का खास नजारा भी, भारत में कब तक असर
Surya Grahan Kab lagega: इस साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण बस दस दिन दूर है। इस ग्रहण का लाखों लोगों को इंतजार है, क्योंकि यह साल का आखिरी सूर्यग्रहण है।
Solar Eclipse: इस साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण बस दस दिन दूर है। इस ग्रहण का लाखों लोगों को इंतजार है, क्योंकि यह साल का आखिरी सूर्यग्रहण है। इस सदी में इन तीन देशों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है और दिन में अंधेरा छा जाएगा। इसके साथ छह ग्रहों की परेड यानी छह ग्रह भी आपको एक रेखा में देखने को मिलेंगे। दिन में 12 अगस्त को ग्रीनलैंड, आइसलैंड, और स्पेन में इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटेगी। आपको बता दें कि यह ग्रहण 2 मिनट 18 सेकेंड तक रहेगा और अगले साल तो आपके लिए 6 मिनट का भी एक ग्रहण इंतजार कर रहा हैं।
इस बार का पूर्ण सूर्यग्रहण इसलिए भी होगा खास?
इस पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे चला जाएगा। 94 फीसदी डबलिन और ओस्लो में दिखेगा कि सूर्य को कवर कर लिया है चंद्रमा ने। इस बार का सूर्य ग्रहण स्पेन में इसलिए भी खास होगा, क्योंकि इसके बाद ग्रहों की परेड देखने को मिलेगी। सूर्यास्त के बाद 6 ग्रह आपको एक ही लाइन में दिखेंगे। यह ग्रहण उत्तरी रूस, ग्रीनलेंड, आइसलैंड, पुर्तगाल में देखने को मिलेगा।
अमेरिका की बात करें तो कैलीफॉर्निया के कुछ हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। यहां चंद्रमा सूर्य का थोड़ा सा हिस्सा ही कवर कर पाएगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय स्पेन में खास तौर पर अंधेरा छा जाएगा। आपको बता दें कि इस देश के लिए खास अनुभव होगा, क्योंकि पिछले 100 सालों में यहां ऐसा कोई ग्रहण नहीं पड़ा है।
भारत में कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण का असर
आपको बता दें कि किसी भी ग्रहणका असर एक महीने तक रहता है। भारत में यह ग्रहण भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन राशियों पर इसका असर रहेगा। सावन में हरियाली अमावस्या के दिन यह ग्रहण लग रहा है। इसलिए यह ग्रहण खास होगा। इस दिन शिव के मंत्रों का जाप आपको लाभ देगा। इसके साथ ही इस दिन दान कर सकते हैं। अमावस्या होने के कारण इस दिन दान लाभ देगा। राशियों पर कम से कम एक महीने तक इस ग्रहण के असर आपको देखने को मिलेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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