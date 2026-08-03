Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Surya Grahan date: 12 अगस्त का पूर्ण सूर्यग्रहण, 6 ग्रहों का खास नजारा भी, भारत में कब तक असर

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Surya Grahan Kab lagega: इस साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण बस दस दिन दूर है। इस ग्रहण का लाखों लोगों को इंतजार है, क्योंकि यह साल का आखिरी सूर्यग्रहण है।

SOLAR_ECLIPSE_ Sawan Hariyali amavasya 12 august, सूर्यग्रहण हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026
सूर्यग्रहण हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026

Solar Eclipse: इस साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण बस दस दिन दूर है। इस ग्रहण का लाखों लोगों को इंतजार है, क्योंकि यह साल का आखिरी सूर्यग्रहण है। इस सदी में इन तीन देशों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है और दिन में अंधेरा छा जाएगा। इसके साथ छह ग्रहों की परेड यानी छह ग्रह भी आपको एक रेखा में देखने को मिलेंगे। दिन में 12 अगस्त को ग्रीनलैंड, आइसलैंड, और स्पेन में इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटेगी। आपको बता दें कि यह ग्रहण 2 मिनट 18 सेकेंड तक रहेगा और अगले साल तो आपके लिए 6 मिनट का भी एक ग्रहण इंतजार कर रहा हैं।

इस बार का पूर्ण सूर्यग्रहण इसलिए भी होगा खास?

इस पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे चला जाएगा। 94 फीसदी डबलिन और ओस्लो में दिखेगा कि सूर्य को कवर कर लिया है चंद्रमा ने। इस बार का सूर्य ग्रहण स्पेन में इसलिए भी खास होगा, क्योंकि इसके बाद ग्रहों की परेड देखने को मिलेगी। सूर्यास्त के बाद 6 ग्रह आपको एक ही लाइन में दिखेंगे। यह ग्रहण उत्तरी रूस, ग्रीनलेंड, आइसलैंड, पुर्तगाल में देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:12 अगस्त सूर्य ग्रहण 2026: भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण, फिर भी ये लोग रहें सावधान

अमेरिका की बात करें तो कैलीफॉर्निया के कुछ हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। यहां चंद्रमा सूर्य का थोड़ा सा हिस्सा ही कवर कर पाएगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय स्पेन में खास तौर पर अंधेरा छा जाएगा। आपको बता दें कि इस देश के लिए खास अनुभव होगा, क्योंकि पिछले 100 सालों में यहां ऐसा कोई ग्रहण नहीं पड़ा है।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 3 अगस्त: शनि कह रहे काम की सफलता अनुशासन से, शॉर्टकट से नहीं

भारत में कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण का असर

आपको बता दें कि किसी भी ग्रहणका असर एक महीने तक रहता है। भारत में यह ग्रहण भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन राशियों पर इसका असर रहेगा। सावन में हरियाली अमावस्या के दिन यह ग्रहण लग रहा है। इसलिए यह ग्रहण खास होगा। इस दिन शिव के मंत्रों का जाप आपको लाभ देगा। इसके साथ ही इस दिन दान कर सकते हैं। अमावस्या होने के कारण इस दिन दान लाभ देगा। राशियों पर कम से कम एक महीने तक इस ग्रहण के असर आपको देखने को मिलेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सावन में सूर्य के 2 बड़े बदलाव करेंगे हलचल, किन राशियों के लिए लाभ, क्या असर?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Surya Grahan Kab Lagega Solar Eclipse Time Sawan
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने