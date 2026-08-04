1999 के बाद से पूर्ण सूर्यग्रहण का इंतजार 12 अगस्त को होगा खत्म, यहां दिन में होगा अंधेरा, तारे दिखेगें
Total Solar Eclipse 12 August 2026: सूर्य ग्रहण इस साल सावन के महीने में पड़ रहा है। इस ग्रहण में क्या नजारा देखने को मिलेगा और कितने साल बाद ऐसा ग्रहण लग रहा है, यहां पढ़ें
12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। लाखों लोग इस नजारे को देखने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें कि जब सूर्य और धरती के बीच से चंद्रमा गुजरता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, इस दौरान यह सोलर डिस्क को कवर कर लेता है। इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा जाताहै। तारे निकल आते हैं, पशु-पक्षी भी अपने घर की ओर जाने लगते हैं, तापमान में कमी आ जाती है। सूर्य की इस घटना को देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा नाजारा इस सूर्यग्रहण पर कहां देखने को मिलेगा।
दिन में अंधेरा और तारे निकलेंगे, 1999 के बाद दिखेगा ऐसा नजारा?
आपको बता दें कि यूरोप के कई भाग इस सूर्य ग्रहण के कारण अंधेरेमें छा जाएंगे, क्योंकि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूरज को अच्छे से कवर कर लेगा। आपको बता दें कि इस देश में पिछले तीन दशकों से पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा है. इससे पहले 11 अगस्त 1999 को ग्रहण पड़ा था जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुलगारिया और यूके के दक्षिण पश्चिमी देशों में ऐसा नजारा दिखाई दिया था। इसके बाद से यूरोप के लिमिटेड जगहों पर ही ग्रहण दिखा। रूस और जॉर्जिया में 200 में और नार्वे में 2015 में ग्रहण दिखा। अब यूरोप इस घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन यूरोप में दिख रहा है, तो वहां इसका सूतक काल माना जाएगा। वहां सूतक काल के नियम मान्य होंगे।
किस समय लगेगा ग्रहण?
आपको बता दें कि भारत में ग्रहण भारत में दोपहर या शाम को लगते हैं, लेकिन यह ग्रहण रात 9:02 आईएसटी और अधिकतम 11:16 आईएसटी तक रहेगा और 1:28 बजे आईएसटी पर समाप्त हो जाएगा।
इसलिए इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा। इस दिन ग्रहण को लेकर दान कर सकते हैं, ग्रहण को लेकर ज्योतिषिय उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा कोई धार्मिक कार्यों में इस दौरान कोई रोक नहीं रहेगी। भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा तो भारत में रात होगी। इसलिए इस ग्रहण को लेकर कोई नियम नहीं माने जाएंगे। इस ग्रहण का असर उस देश में होगा, जहां ये दिखाईदेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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