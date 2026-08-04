Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1999 के बाद से पूर्ण सूर्यग्रहण का इंतजार 12 अगस्त को होगा खत्म, यहां दिन में होगा अंधेरा, तारे दिखेगें

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Total Solar Eclipse 12 August 2026: सूर्य ग्रहण इस साल सावन के महीने में पड़ रहा है। इस ग्रहण में क्या नजारा देखने को मिलेगा और कितने साल बाद ऐसा ग्रहण लग रहा है, यहां पढ़ें

Total solar eclipse 2026 12 august, पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त साल 1999 के बाद, दिन में अंधेरा
पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त साल 1999 के बाद, दिन में अंधेरा

12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। लाखों लोग इस नजारे को देखने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें कि जब सूर्य और धरती के बीच से चंद्रमा गुजरता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, इस दौरान यह सोलर डिस्क को कवर कर लेता है। इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा जाताहै। तारे निकल आते हैं, पशु-पक्षी भी अपने घर की ओर जाने लगते हैं, तापमान में कमी आ जाती है। सूर्य की इस घटना को देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा नाजारा इस सूर्यग्रहण पर कहां देखने को मिलेगा।

दिन में अंधेरा और तारे निकलेंगे, 1999 के बाद दिखेगा ऐसा नजारा?

आपको बता दें कि यूरोप के कई भाग इस सूर्य ग्रहण के कारण अंधेरेमें छा जाएंगे, क्योंकि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूरज को अच्छे से कवर कर लेगा। आपको बता दें कि इस देश में पिछले तीन दशकों से पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा है. इससे पहले 11 अगस्त 1999 को ग्रहण पड़ा था जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुलगारिया और यूके के दक्षिण पश्चिमी देशों में ऐसा नजारा दिखाई दिया था। इसके बाद से यूरोप के लिमिटेड जगहों पर ही ग्रहण दिखा। रूस और जॉर्जिया में 200 में और नार्वे में 2015 में ग्रहण दिखा। अब यूरोप इस घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन यूरोप में दिख रहा है, तो वहां इसका सूतक काल माना जाएगा। वहां सूतक काल के नियम मान्य होंगे।

ये भी पढ़ें:रक्षा बंधन पर 5 घंटे 39 मिनट तक लगेगा चंद्रग्रहण, इस देश में चंद्रमा दिखेगा लाल

किस समय लगेगा ग्रहण?

आपको बता दें कि भारत में ग्रहण भारत में दोपहर या शाम को लगते हैं, लेकिन यह ग्रहण रात 9:02 आईएसटी और अधिकतम 11:16 आईएसटी तक रहेगा और 1:28 बजे आईएसटी पर समाप्त हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि पर मंगल गोचर और सूर्य ग्रहण का डबल असर रहेगा अगस्त में, क्या होगा असर

इसलिए इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा। इस दिन ग्रहण को लेकर दान कर सकते हैं, ग्रहण को लेकर ज्योतिषिय उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा कोई धार्मिक कार्यों में इस दौरान कोई रोक नहीं रहेगी। भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा तो भारत में रात होगी। इसलिए इस ग्रहण को लेकर कोई नियम नहीं माने जाएंगे। इस ग्रहण का असर उस देश में होगा, जहां ये दिखाईदेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:12 अगस्त का पूर्ण सूर्यग्रहण, 6 ग्रहों का खास नजारा भी, भारत में कब तक असर?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Surya Grahan Rashifal In Hindi Solar Eclipse Time अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने