Total Lunar Eclipse2026: 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक टाइम, सूतक में क्या सावधानी बरतें, कहां दिखेगा चंद्रग्रहण

Feb 26, 2026 10:33 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
chandra grahan lab lagega:3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई भी दे रहा है। खगोलशास्त्रियों के लिए तो यह बहुत ही खास इवेंट होगा। आप भारत में हैं, तो इसकी टाइमिंग्स को लेकर खास ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा दिखेगा,तो वो ग्रहण लगा हुआ होगा।

Chandra Grahan kab Lagega: 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई भी दे रहा है। खगोलशास्त्रियों के लिए तो यह बहुत ही खास इवेंट होगा। आप भारत में हैं, इसकी टाइमिंग्स को लेकर खास ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा दिखेगा,तो वो ग्रहण लगा हुआ होगा। ज्योतिषिय दृष्टि के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए सिंह राशि वालों का इस पर खास प्रभाव होगा। आपको बता दें कि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में ग्रस्तोदित रुप में ग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण मध्याह्न 3:20 बजे शुरू होगा और होकर शाम को 6:47 बजे मोक्ष होगा, जबकि सूतककाल ग्रहण से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा।

कहां दिखेगा आंशिक और कहां दिखेगा पूर्ण ग्रहण

यह चंद्रग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका एवं रूस में 15:20 से 18:47 बजे तक दिखाई देगा, भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ईरान, ईराक, ऑस्ट्रेलिया, नार्थ अमेरिका, रूस, एशिया में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।भारत में यह 20 मिनट ही मोक्ष के रूप में दिखेगा।

सूतक के दौरान किस दशा के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए

ग्रहण के दौरान शास्त्रोक्त नियमों का पालन जरुरी है। सूतक काल में संयम रखें, ग्रहण के वक्त भगवान का जाप करें तथा वृद्ध व बीमार लोगों को छोड़कर खानपान से परहेज करें। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, वहीं चंद्र की महादशा अथवा अंतर्दशा से प्रभावित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। फाल्गुन पूर्णिमा पर इस वर्ष होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़ रहे हैं। 3 मार्च को ग्रस्त उदित चंद्र ग्रहण रहेगा। सूतक काल में मंदिरों में पूजा नहीं करते हैं। भगवान का ध्यान मन में करें। जाप करें।

चंद्रग्रहण का सूतक कब लगेगा

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण का सूतक प्रातः 6:47 बजे से प्रारंभ होकर ग्रहण मोक्ष तक प्रभावी रहेगा। शाम 6:47 बजे तक धुलेंडी पर्व पर सूतक का साया रहेगा। सूतक काल में परंपरा के कार्य एक प्रहर में किए जा सकते हैं, इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होता है और दोष नहीं लगता। लेकिन चंद्र ग्रहणके दिन होली नहीं खेली जाएगी, क्योंकि इससमय सूतक लग रहे होंगे और सूतक में जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन होली ना खेंलें जल से होली खेलने पर मानसिक अशांति या नकारात्मक प्रभाव होता है।

चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट इस समय से होंगे बंद

कई जगह सग्रहण का सूतक प्रातः 6 बजकर 27 मिनट से प्रारंभ हो जाएगा और कई जगह मंदिरों में 9 बजे सूतक काल पशुरू होगा। मंदिर के कपाट तीन मार्च को प्रातः साढ़े पांच बजे खुलेंगे और आरती के बाद 6 बजकर 10मिनट पर बंद हो जाएंगे। जो शाम को 8 बजकर 30 मिनट पर खोले जाएंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि ग्रहण के दौरान सभी अपने घरों में रहकर भगवान का जाप करें।

Anuradha Pandey

Anuradha Pandey

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

