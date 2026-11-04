तोरण में आम के कितने पत्ते होने चाहिए? दीवाली पर ना करें ये 5 गलतियां
Diwali Mango Leaves Toran Vastu Tules : क्या आप इस दीवाली घर पर खुद ही आम के पत्तों का तोरण बनाने वाले हैं? जानें वास्तु के अलावा एक तोरण में आम के कितने पत्तों का होना शुभ मानते हैं?
Mango Leaves in Toran : दीवाली नजदीक है और हर कोई घर की साफ सफाई और सजावट में जुटा हुआ है। इस दौरान घर के डेकोर के साथ मुख्यद्वार को सजाना सबसे जरूरी होता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मुख्यद्वार की सजावट के लिए तोरण यानी बंदनवार सबसे अहम माना जाता है। तमाम लोग आम के पत्तों के तोरण के अलावा बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल बंदनवार भी लगाना काफी पसंद करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आम के पत्तों वाला तोरण किसी भी शुभ काम या फिर पूजा के दिन मुख्यद्वार पर जरूर लगाना चाहिए।
वास्तुशास्त्र में भी माना जाता है कि आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। इसी के साथ सुख-समृद्धि भी घर में हमेशा बनी रहती है। दरअसल हिंदू धर्म में आम के पेड़ और इसके पत्तों को सबसे पवित्र मानते हैं। ऐसे में इससे बने हुए तोरण का खास महत्व होता है। हालांकि तोरण बनाते और खरीदते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए उसमें आम के पत्तों की गिनती सही है या नहीं।
तो चलिए जानते हैं कि आखिर वास्तु शास्त्र के हिसाब से तोरण में आम के कितने पत्ते होने चाहिए। साथ ही ये भी जानें कि दीवाली पर तोरण लगाते समय किन गलतियों से हमें बचने की जरूरत है?
तोरण में आम के कितने पत्ते शुभ होते हैं?
वास्तु के अनुसार तोरण में हमेशा विषम संख्या में पत्तों को रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तोरण जब भी बनाएं या फिर बाजार से लेने जाए तो सुनिश्चित कर लें कि उसमें 5, 7, 11 या फिर 21 आम के पत्ते हो। पत्तों की संख्या आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जितना लंबा तोरण आपको बनाना है। दरवाजे के आकार को पहले नाप लें कि वहां कितना लंबा तोरण लगाया जाएगा। उसी हिसाब से आप सही संख्या का तोरण बना लें या फिर खरीद लें।
दीवाली पर तोरण लगाते वक्त ना करें गलतियां
1. जब भी आप घर के मुख्यद्वार पर तोरण लगाएं तो ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां सूखी ना हो। खराब या फिर मुरझाई पत्तियों के तोरण को दरवाजे पर लगाना शुभ नहीं माना जाता है।
2. अगर आप बाजार से आम की पत्तियां लेकर आए हैं तो उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करने की बजाय पहले उन्हें साफ पानी से धो लें। इससे पत्ते अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे और उनसे बना तोरण भी सुंदर लगेगा।
3. इस बात का ध्यान रखें कि तोरण हमेशा सही जगह ही लगाएं। आम के पत्तों का तोरण हमेशा मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाना ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप मुख्यद्वार पर इस तरह से ही लगाएं कि वो दरवाजे के खुलने और बंद होने पर ना टूटे।
4. दीवाली पर तोरण लगाने से पहले ये देख लें कि दरवाजा एकदम साफ हो और तोरण जहां लगाया जा रहा है वो जगह भी साफ हो। अगर किसी भी तरह की गंदगी है को पहले उसे साफ करें।
5. तोरण बनाते समय हमेशा सही डोरी का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप कलावे या फिर सूत की रस्सी चुन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि तोरण को काले धागे ना बनाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र