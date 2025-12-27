Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़top 3 tips to remove negativity from home
घर में महसूस हो रही है नेगेटिव एनर्जी? इन मामूली चीजों से करें ये खास उपाय

संक्षेप:

घर में कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी भारीपन सा लगता है। ऐसा नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो सकता है। नीचे जानें कुछ ऐसे उपाय जिनकी मदद से घर में मौजूद नेगेटिविटी को आसानी से दूर किया जा सकता है। 

Dec 27, 2025 06:40 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
How to remove negative energy from home: हर कोई चाहता है कि घर ऐसा हो कि थक-हारकर यहां पर आने के बाद सुकून मिले। लोग इसी तरह से घर को सजाते भी हैं कि जहां का कोना-कोना मन को सुकून दे हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता है। आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि घर पर आने के बाद अचानक से भारीपन या थकान सा फील होने लगता है। कई बार तो सब कुछ सही होते हुए भी मन बैचेन और अशांत सा लगने लगता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के अंदर भारीपन या थकान जैसा महसूस करना कई बार नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होने लगा है तो कुछ आसान से उपाय की मदद से आप घर का औरा क्लींज कर सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें कि बिना ज्यादा तामझाम के बिना घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है?

घर से ऐसे दूर करें नेगेटिव एनर्जी

शाम को जरूर करें ये काम

जब भी घर में ठीक ना लगे तो शाम की पूजा के बाद कपूर के साथ धूप कोन, कुछ लौंग और एक तेज पत्ते को साथ में जलाकर इसका धुंआ पूरे घर में दिखा दें। मान्यता है कि समय-समय पर अगर ऐसा किया जाए तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। साथ ही इस एक उपाय की मदद से घर को लगी बुरी नजर भी दूर हो जाती है। आप चाहे तो घर के सभी कोनों में रात के समय थोड़ी-थोड़ी पीली सरसों रख दें। इसके बाद सुबह होते ही उसे घर से हटाकर कहीं बार डाल देना चाहिए। इस उपाय से भी घर में मौजूदा नेगेटिविटी दूर हो जाती है।

खोल दें घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जब भी घर में नेगेटिविटी महसूस होने लगे तो समय-समय पर घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए। आप चाहे तो सुबह या फिर दिन के समय में कुछ देर के लिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से बाहर की फ्रेश एनर्जी घर के अंदर आती है। इस एक उपाय से मन भी शांत रहता है। ठंड के दिनों में जिस दिन अच्छी धूप हो, उस दिन इस उपाय को जरूर कर लें।

ठीक से रखें ये चीज

वास्तु शास्त्र में ये क्लैरिटी के साथ बताया जाता है कि घर में सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से रखी होनी चाहिए। बात करें घर की दहलीज पर बिखरे हुए जूते-चप्पल की तो ये भी घर में काफी हद तक नेगेटिविटी को लेकर आते हैं। जूते-चप्पल हमेशा सही तरीके से शू-रैक में ही रखने चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर कभी भी बाहर पहने हुए जूते और चप्पल नहीं लाने चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो जाने-अनजाने में ही सही घर के बाहर की खराब एनर्जी को घर में आसानी से अंदर ले आता है, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर देखने को मिलता है। इन आसान से उपायों के जरिए घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को आसानी से दूर किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

