Numerology: पत्नी की हां में हां मिलाते हैं इन 3 मूलांक के लोग, दिल से निभाते हैं हर वादा

संक्षेप: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की दुनिया अंकों के इर्द-गिर्द घूमती है। किसी भी व्यक्ति के मूलांक के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि उसका स्वभाव कैसा है या फिर वो कैसा पार्टनर साबित होगा। आज जानें उन मूलांकों के बारे में जो अपने पार्टनर की हर एक छोटी-बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं।

Loyal Partner Numerology: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। देखा जाए तो आम तौर पर कुंडली के आधार पर ही किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और स्वभाव का आंकलन किया जा सकता है लेकिन काफी हद तक मूलांक की मदद से भी सारी चीज समझी जा सकती है। बता दें कि मूलांक किसी भी इंसान के जन्मतिथि का ही योग होता है। जैसे अगर किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 होगा। यहां पर 8 और 2 को जोड़ने पर 10 आएगा और फिर इन अंकों को जोड़े पर 1 आएगा। ठीक ऐसे ही 17 तारीख को जन्मे किसी भी व्यक्ति का मूलांक 8 हो जाएगा। कुछ मूलांकों का स्वभाव मिला जुला भी होता है। आज बात करेंगे उन मूलांकों की जो अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार यानी लॉयल होते हैं।

मूलांक 2 (Numerology Number 2) जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। ऐसे में ये लोग स्वभाव से काफी केयरिंग और सौम्य होते हैं। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना इन्हें काफी पसंद है। एक पार्टनर के तौर पर मूलांक 2 के जातक बिल्कुल फिट बैठते हैं। इन्हें अपने पार्टनर को पैंपर करना खूब पसंद है। वहीं ऐसे लोग अपनी पत्नी के इनर चाइल्ड को हमेशा जिंदा रखते हैं। लॉयल पार्टनर की लिस्ट में इस मूलांक के जातकों का नंबर सबसे ऊपर आता है।

मूलांक 5 (Numerology Number 5) जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 5 होता है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इस मूलांक के जातकों का स्वामी ग्रह बुध होता है। मूलांक 5 वाले जातक बेहद ही रोमांटिक होते हैं और साथ ही ये अपने पार्टनर की हर एक छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। मूलांक 5 वाले जातक अपनी पार्टनर की आजादी का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। मूलांक 5 वाले जातक परफेक्ट पार्टनर इसलिए भी बन पाते हैं क्योंकि ये हर एक रिश्ते को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। यही वजह है कि इस मूलांक के लोग अपने पार्टनर के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होते हैं।

मूलांक 6 (Numerology Number 6) अब अगर बात की जाए मूलांक 6 वालों की तो ये लोग भी इस लिस्ट में आते हैं। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है, उन्हीं लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। शुक्र ग्रह के चलते ही मूलांक 6 वाले लोग अपने पार्टनर पर खूब प्यार लुटाते हैं। इस मूलांक के पुरुष अपनी पत्नी की हर एक बात सिर-आंखों पर रखते हैं। जब ये लोग रिश्ते में होते हैं अपने पार्टनर को प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं।