Happy Govardhan Puja Wishes: गोवर्धन पूजा करने से पहले भेजें ये 10 शुभकामना संदेश, अपनों का दिन बनाएं यादगार

संक्षेप: Happy Govardhan Puja Wishes: गोवर्धन पूजा के दिन लोग भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की गोबर से प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। इसके साथ ही अपनों को शुभकामना संदेश भेकर इस खास दिन की बधाई देते हैं।

Wed, 22 Oct 2025 07:52 AM

Happy Govardhan Puja Wishes: गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन कई बार दिवाली व गोवर्धन पूजा में एक दिन का अंतर हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर, बुधवार को है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज को भेजकर अपनों को दे सकते हैं गोवर्धन पूजा की बधाई।

1. कृष्णा की शरण में आकर

भक्त नया जीवन पाते है

इसीलिए गोवर्धन पूजा का दिन

हम सच्चे मन से मनाते है।

गोवर्धन पूजा 2025 की शुभकामनाएं। 2. चंदन की खुशबू, रेशम का हार

धुप की सुगंध, दीयों की फुहार

दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार

शुभ हो आपके लिए गोवर्धन पूजा का ये त्योहार।

हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025 3. घमंड तोड़ इंद्र का

प्रकृति का महत्व समझाया

उंगली पर उठाकर पहाड़, वो ही रक्षक कहलाया

ऐसे बाल गोपाल लीला धर को शत-शत प्रणाम।

गोवर्धन पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 4. जो आप मांगें उससे ज्यादा पाएं

गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाए,

और ये त्योहार खुशियों से मनाएं।

गोवर्धन पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं! 5. लोगों की रक्षा करने को

एक उंगली पर पहाड़ उठाया

उसी कन्हैया की याद दिलाने

गोवर्धन पूजा का दिन आया।

हैप्पी गोवर्धन पूजा 6. बंसी की धुन पर

सबके दुःख वो हरता है

आज भी अपना कन्हैया

कई चमत्कार करता है।

गोवर्धन पूजा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

