Janmashtami 2025 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामनाएं, 5वीं है सबसे खास

Happy Krishna Janmashtami Wishes: कल कृष्ण जन्माष्टमी है। ऐसे में आप तो तैयारियों में जुट चुके होंगे। इसी के साथ आप ये सोच रहे होंगे कि कल सुबह-सुबह सबसे पहले अपने खास लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी जाएगी। नीचे कुछ लेटेस्ट शुभकामनाएं हम शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:03 PM
Happy Janmashtami 2025 Wishes in Hindi: 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भाद्रपद का महीना चल रहा है। हर साल इसी महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी हिंदू धर्म में जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों में भगवान को भोग लगाकर उनकी आराधना करने के साथ-साथ झांकियां सजाते हैं। इस खास मौके पर लोग परिवार और दोस्तों को खूबसूरत अंदाज में कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हैं। नीचे कुछ खास और लेटेस्ट शुभकामनाएं हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं, जिनके जरिए आप अपनों को ढेर सारा प्यार भी भेज सकते हैं।

1. आपके परिवार में भी कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन गूंजे, और हर दिन राधा-कृष्ण के प्रेम की तरह पवित्र और खूबसूरत हो। Happy Krishna Janmashtami 2025!

2. माखन चोर, नंदलाल, गोकुल के राजा भगवान श्रीकृष्ण आपके जिंदगी में सारी खुशियां भर दें। जय श्री कृष्ण! Happy Krishna Janmashtami 2025!

3. कान्हा की रंग बिरंगी बांसुरी की तरह आपका जीवन भी खुशियों से चहकता रहे, और जिंदगी के हर मोड़ पर कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे। Happy Krishna Janmashtami 2025!

4. कान्हा के संग आपके जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद का अमृत हर दिन बरसता रहे। जय कन्हैया लाला की। Happy Krishna Janmashtami 2025!

5. जय कन्हैया लाल की! जन्माष्टमी के खास मौके पर आपके घर में भी माखन और मिश्री जैसा मीठा प्रेम और सुख-समृद्धि का वास हो। Happy Krishna Janmashtami 2025!

6. श्रीकृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि लाए। आपको किसी की भी नजर ना लगें। Happy Krishna Janmashtami 2025!

7. माखन-मिश्री जैसा मीठा हो आपका जीवन और मुरली की तरह मधुर हो आपकी वाणी। Happy Krishna Janmashtami 2025!

8. इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण आपके घर खुशियों और प्रेम का आशीर्वाद बरसाएं। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए। Happy Krishna Janmashtami 2025!

9. राधा-कृष्ण का पवित्र प्रेम आपके जीवन में भी मिठास भर दे और आपकी खुशियों की झोली कभी खाली ना हो। Happy Krishna Janmashtami 2025!

10. माखन चोर नंदलाल का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे। जय कन्हैया लाल की! Happy Krishna Janmashtami 2025!