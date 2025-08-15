Top 10 Happy Krishna Janmashtami wishes 2025 Messages SMS and Greetings janmashtami ki shubhkamnaye hindi mein Janmashtami wishes: इन टॉप 10 मैसेज को भेजकर अपनों से कहें- हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Top 10 Happy Krishna Janmashtami wishes 2025 Messages SMS and Greetings janmashtami ki shubhkamnaye hindi mein

Janmashtami wishes: इन टॉप 10 मैसेज को भेजकर अपनों से कहें- हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी

Happy Janmashtami wishes 2025: जन्माष्टमी के पावन पर्व की लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 12:40 PM
Happy krishna janmashtami wishes in Hindi: हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस तिथि को ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त, शनिवार को है। इस दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के साथ ही उनके जन्म दिवस की अपनों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को जन्माष्टमी की बधाई भेज सकते हैं।

1. इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्णा आपके घर आएं

और माखन मिश्री के साथ सारे दुःख और कष्ट भी ले जाए।

Happy Janmashtami 2025

2. गोपाल सहारा तेरा है,

नंदलाल सहारा तेरा है,

तू मेरा है मैं तेरा हूं,

मेरा और सहारा कोई नहीं,

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

3. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी

हे नाथ नारायण वासुदेवा ,

एक मात स्वामी सखा हमारे ,

हे नाथ नारायण वासुदेवा।

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

4. पलके झुकें और नमन हो जाए,

मस्तक झुके और वंदन हो जाए,

ऐसी नजर कहां से लाऊ, मेरे कन्हैया

कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाएं।।

5. तू माखन चुराने वाला है,

तू चित को चुराने वाला है,

तू गाय चराने वाला है।

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

6. प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जपो

दिल की हर इच्छा पूरी होगी

कृष्ण आराधना में लीन हो जाओ

उनकी महिमा जीवन खुशहाल कर देगी।

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

7. श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,

आप खुशियों के दीप जलाएं,

परेशानी आपसे आंखे चुराएं,

कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं

8. नटखट कान्हा आए द्वार,

लेकर अपनी बांसुरी साथ,

मोर मुकुट सिर पर सोहे,

और आंखों में काजल की धार

मुबारक हो आप सबको

जन्माष्टमी का शुभ त्योहार

9. कृष्ण जिनका नाम,

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को

हम सब का प्रणाम,

कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई।

10. माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्म दिन की,

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

