Rashifal: 5 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 5 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 5 अक्टूबर 2025, रविवार के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Today Horoscope 5 October 2025, राशिफल 5 अक्टूबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 5 अक्टूबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें रविवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- मेष राशि वालों को दोस्तों का साथ मिलेगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। घरेलू जीवन सुख-शांति रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। धन की स्थिति में सुधार होगा। कारोबार में विस्तार के योग हैं।

वृषभ राशि- आज ऑफिस में काम का प्रेशर हो सकता है। धन लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी का साथ मिलेगा, जिससे वैवाहिक जीवन सुखद होगा। बिना किसी से सलाह लिए आज आपको अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन राशि- आज आपको किसी दोस्त की मदद से आर्थिक लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आज करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत पहले से बेहतर होगी। व्यापारिक रूप से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

कर्क राशि- आज का दिन धन संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए अच्छा है। व्यापार करने वालों को बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। बच्चों की सेहत पर नजर रखें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपका जीवनसाथी आज आपको खुश करने की भरपूर कोशिश करेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा।

सिंह राशि- आज आपको मामलों को सुलझाते समय पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना चाहिए। लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए अपने वित्त की प्लानिंग बनाएं। धन लाभ के संकेत हैं। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है।

कन्या राशि- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन आपको ज्यादा गुस्सा करने से बचना चाहिए। घर पर किसी मित्र का आना हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार करने वालों के लिए दिन अच्छा है।

तुला राशि- आज आपको काम के कारण तनाव हो सकता है लेकिन शाम तक चीजें सामान्य होती जाएंगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। आकस्मिक धन लाभ होगा जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सेहत अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए नुकसान भरा हो सकता है। जहां तक ​​संभव हो ऐसे निर्णय लेने से बचें। यह आपके लव लाइफ में एक अद्भुत दिन होने वाला है।

धनु राशि- आज धन लाभ आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, जिससे मन परेशान हो सकता है। आपका अपने जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रहेगा। परिवार का कोई सदस्य आज आपसे अपनी परेशानी शेयर कर सकता है। निवेश से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है। व्यापारिक स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रहने वाली है।

मकर राशि- आज किसी दोस्त की मदद से धन लाभ हो सकता है। कोई रिश्तेदार अपनी पर्सनल परेशानियों को सुलझाने के लिए आपसे सलाह ले सकता है। आज का दिन वैवाहिक जीवन के लिए खास है। ऑफिस में प्रमोशन के मौके मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपनी आंखें खोलकर रखने की जरूरत है।

कुंभ राशि- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन धैर्य से काम लें। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। करियर में नई जिम्मेदारी या भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। यात्रा के योग हैं।

मीन राशि- आज आपको अपनी बुद्धि के बल पर धन कमाने का मौका मिलेगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। निवेश आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। परिवार में वाद-विवाद होने की आशंका है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। धन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार में विस्तार के मौके मिलेंगे।