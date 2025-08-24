Tomorrow Horoscope Kal ka Rashifal 25 August 2025 bhavishyafal lucky and unlucky zodiacs Rashifal: 25 अगस्त को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Rashifal: 25 अगस्त को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Horoscope Tomorrow: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। जानें 25 अगस्त, 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 02:33 PM
Tomorrow Horoscope Kal ka Rashifal, राशिफल 25 अगस्त 2025: 25 अगस्त के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शंकर की उपासना करने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

25 अगस्त को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष

मेष राशि वालों को आज के दिन संतुलन पर जोर देने की जरूरत है। रिश्तों में ईमानदारी और खुला संवाद बहुत जरूरी है। पेशेवर तौर पर, तनाव को मैनेज करना और कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से, खर्चों को लेकर सतर्क रहें और बड़ा निवेश करने से पहले दो बार सोचें।

वृषभ

आज के दिन धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज का आपका दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। किसी खुले पार्क में ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योग करने से तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।

मिथुन

आज के दिन तनाव कम लें। मन और शरीर दोनों को कंट्रोल में रखने का एक अच्छा तरीका योग है। आज का दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। पैसों के मामले में सोच समझकर ही डिसीजन लें।

कर्क

आज के दिन बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। आपका दिन उथल-पुथल से भरपूर साबित हो सकता है। काम के प्रेशर के चलते आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। याद रखें, काम से भी ज्यादा जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ है।

सिंह

आज के दिन समय-समय पर ब्रेक लेते रहें। आज के दिन आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। चाहे मामला प्रेम का हो, नौकरी का हो, सेहत का हो, धन का हो, परिवार का हो, आज कोई खुशखबरी या बैड न्यूज भी मिल सकती है।

कन्या

आज के दिन आपका समय काफी शानदार रहने वाला है। कुछ लोगों को अपने पद या सैलरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पैसे के मामले में भाग्य आपके साथ है। इमोशनल पक्ष और माफ करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित रखें।

तुला

आज के दिन चाहे जो भी हो अपना पॉजिटिव नजरिया बनाए रखें। आज का दिन हैप्पी-हैप्पी रहने वाला है। किसी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। ज्वैलरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन शुभ है।

वृश्चिक

आज का दिन आपके रोमांटिक जीवन में बदलाव का संकेत दे रहा है। आप रिश्तों में नए और गंभीर स्टेज पर हैं। मुश्किल वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अब आप उन गंभीर जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हैं, जो करियर लाइफ का जरूरी हिस्सा हैं।

धनु

आज के दिन वाद-विवाद से दूर रहना बेहतर है। सेहत का ख्याल रखें। आपके लिए ये दिन काफी प्रोडक्टिव रहने वाला है। अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। लव के मामले में आपका दिन शानदार रहेगा।

मकर

आज का दिन हलचल से भरपूर रहने वाला है। काम के सिलसिले में आपको थोड़ी बहुत डांट या फटकार पड़ सकती है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें। बाहर के खाने से परहेज करें। अपनी फिटनेस पर फोकस करें।

कुंभ

आज के दिन कुंभ राशि के जातकों का दिन काफी एनर्जेटिक रहने वाला है। अपनी इस एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो दिन का लाभ उठा सकेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के बीच थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है।

मीन

आज के दिन लंबे समय से चले आ रहे मामले सुलझ सकते हैं। इससे मौजूदा गलतफहमियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। करीबियों के बीच बात-चीत बेहतर होगी। खर्चों पर ध्यान दें। जंक फूड्स का सेवन कम से कम करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

