Rashifal: 5 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 5 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 5 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Tue, 4 Nov 2025 02:47 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 5 November 2025, राशिफल: 5 नवंबर के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 5 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

5 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष: 5 नवंबर के दिन आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। किसी पुराने निवेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आएंगे। व्यावसायिक मुद्दों को निपटाने में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी लव केमिस्ट्री अविश्वसनीय रूप से रोमांचक और सरप्राइजिंग रहेगी।

ये भी पढ़ें:2026 से इन 3 राशियों का भाग्य होगा मजबूत, शनि गोचर से होगा फायदा ही फायदा

वृषभ: 5 नवंबर के दिन रिश्ते के मुद्दों को सुलझा लें। नौकरी में बेहतरीन पलों की तलाश करें। धन को चालाकी से संभालें जबकि आप आज स्वस्थ भी रहेंगे। शादी के योग बन रहे हैं। आज रोमांटिक डिनर करें और भविष्य के बारे में गंभीर चर्चा करें।

मिथुन: 5 नवंबर के दिन जो लोग प्रभावशाली पदों पर हैं, उन्हें आज सफलता मिलेगी। विदेशी ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। समस्याओं का समाधान करते समय किसी का अपमान न करें।

कर्क: 5 नवंबर के दिन अपनी लाइफ को शानदार बनाएं। आज दफ्तर में सावधान रहें क्योंकि चुनौतियां आ सकती हैं। बस या ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। दोस्तों के साथ पुराने झगड़ों पर हमेशा एक साथ बैठकर बात-चीत करें।

ये भी पढ़ें:बुध के नक्षत्र में मंगल की एंट्री, 19 नवंबर से इन राशियों को खूब मिलेगी सफलता

सिंह: 5 नवंबर के दिन आपका धन-धान्य बना रहेगा। आज छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद आपका स्वास्थ्य दिन भर अच्छा रहेगा। महिलाओं को बिजनेस में सफलता मिलेगी। कुछ लोग अपना आपा खो सकते हैं, जिससे आगे परेशानी हो सकती है।

कन्या: 5 नवंबर के दिन आप रोमांस से भरपूर रहेंगे। कुछ लॉंग डिस्टेंस रिलेशन, जो टूटने की कगार पर थे वे वापस पटरी पर आ जाएंगे। मुश्किल मामलों को सावधानी से संभालें। नौकरी के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अच्छी खबर मिलेगी।

तुला: 5 नवंबर के दिन आपका डाइट मेन्यू सब्जियों, फलों, नट्स और प्रोटीन शेक से भरपूर होना चाहिए। वित्तीय योजना पर टिके रहें और इससे आपको लाभ मिलेगा। प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी से भरा दिन रहेगा।

ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर गुरु के नक्षत्र में, 6 नवंबर से इन 3 राशियों की मिलेगी अच्छी खबर

वृश्चिक: 5 नवंबर के दिन ऑफिस में राजनीति का शिकार होने से बचें। आप धन का खुलकर उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से आप स्वास्थ्य के मामले में दुरुस्त हैं। आज इस राशि के जातक खुद को काबू में रखें।

धनु: 5 नवंबर के दिन कंधों पर कुछ मुश्किल कामों का भार पड़ेगा। पार्टनर पर आंख बंद कर भरोसा न करें। सभी वित्तीय लेन-देन आज अच्छे से चलेंगे। आपका स्वास्थ्य आज अच्छी स्थिति में है। वित्तीय योजना पर टिके रहें।

मकर: 5 नवंबर के दिन व्यावसायिक मुद्दों को निपटाने में सावधानी बरतें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल और सेल्सपर्सन को आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है। विवाहित लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर ही रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक गोचर दिखाएगा कमाल

कुंभ: 5 नवंबर के दिन अपनी क्षमता साबित करने के लिए हर काम को मेहनत के साथ निपटायें। कुछ लोग कर्ज भी चुका सकते हैं। आज आप आप ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं।

मीन: 5 नवंबर के दिन करियर में हर आने वाली मुश्किल को पूरी शिद्दत से सॉल्व करें। महिलाओं को परिवार से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर ससुराल वालों से, जिसका असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

