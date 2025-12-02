Hindustan Hindi News
Rashifal, राशिफल: 3 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 3 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 3 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Tue, 2 Dec 2025 02:58 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 3 December 2025, राशिफल: 3 दिसंबर के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा करने से सुख-धन बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 3 दिसंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

3 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?

मेष

3 दिसंबर के दिन प्यार के मामले में आज आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। आप में सफल होने की शक्ति है। उन गतिविधियों के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, जो आपको अच्छा महसूस कराएं। फाइनेंशियल सिचुएशन पॉजिटिव दिख रही है।

वृषभ

3 दिसंबर के दिन में आपको रोमांचक अवसर मिल सकते हैं। केंद्रित रहें और दूसरों का नेतृत्व करने से न डरें। अपने खर्च पर लगाम लगाएं। फ्यूचर के लिए बचत पर ध्यान जरूर दें। देखभाल को प्राथमिकता दें।

मिथुन

3 दिसंबर के दिन सिंगल मिथुन राशि के जातकों को किसी स्पेशल इंसान से मुलाकात होगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने विकल्पों पर विचार अवश्य कर लें। फालतू की खरीदारी से बचें।

कर्क

3 दिसंबर के दिन में आय में वृद्धि के अप्रत्याशित अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार रखें।

सिंह

3 दिसंबर के दिन में अपने पार्टनर से ईमानदारी के साथ बात करें। करियर में नई चुनौतियों का सामना करें क्योंकि इससे बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति आशाजनक दिख रही है।

कन्या

3 दिसंबर के दिन में फालतू के खर्चों से बचें। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जिसे आप अपनी सूझ-बूझ के साथ आसानी से निपटा लेंगे। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और ओपन माइंडेड रहें।

तुला

3 दिसंबर के दिन में अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें और रिस्क लें। सरप्राइज के लिए तैयार रहें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप रिजल्ट्स से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का समय है।

वृश्चिक

3 दिसंबर के दिन पूरे दृढ़ संकल्प के साथ सफलता की राह पर चलें। चाहे वह प्यार, काम या धन का मामला हो, वृश्चिक राशि वालों को आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सितारे एक साथ हैं।

धनु

3 दिसंबर को उत्साह और अप्रत्याशित मोड़ से भरे दिन के लिए तैयार हो जाइए, धनु राशि। आपका इंट्यूशन हाई रहने वाला है। चाहे कुछ नया प्रयास करना हो या नया रास्ता अपनाना हो, आज का दिन बदलाव को अपनाने और नए अवसरों का स्वागत करने का है।

मकर

3 दिसंबर के दिन में भाग्य आपके साथ है। स्वयं के प्रति सच्चे रहकर और अपने प्राकृतिक उपहारों को अपनाने से, मकर राशि वालों को पता चलेगा की आज आकाश ही उनकी सीमा है।

कुंभ

3 दिसंबर के दिन सरप्राइज के लिए रहें तैयार। याद रखें की आपके पास हर वह पावर है, जिससे आप किसी भी मुश्किल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मदद की जरूरत हो तो मदद मांगने से न डरें।

मीन

3 दिसंबर का दिन आपके लिए आश्चर्य, चुनौतियों और विकास के अवसरों से भरा रहेगा। मीन राशि के विद्यार्थियों को आज पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है। आज आप स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

