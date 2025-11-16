Hindustan Hindi News
Rashifal: 17 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 17 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 17 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Sun, 16 Nov 2025 02:07 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 17 November 2025, राशिफल: 17 नवंबर के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 17 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

17 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष: 17 नवंबर के दिन ऑफिस में आपका दृढ़ संकल्प और रणनीतिक सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सुरक्षित पैसों से जुड़ा फैसला लेने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से सलह लें। सकारात्मक मानसिकता से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

वृषभ: 17 नवंबर के दिन हेल्दी फूड का सेवन करें। खुद को पर्सनल ग्रोथ और करियर के अवसरों की लहर पर सवार पा सकते हैं। परिवर्तन के लिए खुला रहना और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने से दिन आपका चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, जिससे विकास से भरा एक पुरस्कृत दिन इंतजार कर रहा है।

मिथुन: 17 नवंबर के दिन पॉजिटिव सोच पर फोकस करना चाहिए। नई शुरुआत को अपनाना जरूरी है। जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें, जो आपको व्यक्तिगत विकास और नए अवसरों की ओर ले जा सकती है।

कर्क: 17 नवंबर के दिन आज प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें। व्यावसायिक जीवन में उथल-पुथल की स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक खुशहाली से भी खुशी मिलेगी। पैसों के मामले में आँख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। आज अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें।

सिंह: 17 नवंबर के दिन अच्छे स्वास्थ्य के साथ पेशेवर सफलता दिन को आनंद से भर देगी। अनुशासन ही आपकी ताकत है। सेहत के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए।

कन्या: 17 नवंबर के दिन हर चुनौती को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना जरूरी है। कार्यालय की राजनीति से बचें और आगे बढ़ने के लिए हर पेशेवर अवसर का भी उपयोग करें। आज का दिन थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है।

तुला: 17 नवंबर के दिन कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी नहीं है। आप आज जीवन में समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य भी देखेंगे। आपकी लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी, जहां आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेन्ड करेंगे। थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहेगा।

वृश्चिक: 17 नवंबर के दिन सही देखभाल के साथ अपने पैसों को संभालें। मामूली स्वास्थ्य मुद्दे मौजूद रहेंगे। आज मिला-जुला दिन रहेगा। लव लाइफ में रोमांस पर ध्यान दें, जिससे रिश्ते में खुशहाली आएगी।

धनु: 17 नवंबर के दिन आज अपने पैसों को स्मार्ट तरीके और सावधानी के साथ हैन्डल करें। मामूली मुद्दों के बावजूद आपका लव कनेक्शन मजबूत रहेगा। कार्यालय में उत्पादक होने के दौरान आपको वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेन्टेन करना चाहिए।

मकर: 17 नवंबर के दिन आज का आपका दिन दिलचस्प रहने वाला है। अपनी बुद्धि से हर मौके को अनलॉक करें। नई जिम्मेदारियां आपकी क्रिएटिव स्किल को निखारेंगी। सामाजिक तौर पर और करियर में ग्रोथ की काफी संभावना है।

कुंभ: 17 नवंबर के दिन नए अवसरों को हाथ से जाने न दें। करियर और प्यार में नए रास्ते सामने आ सकते हैं, सावधानी से हर एक कदम उठाएं। सफलतापूर्वक सिचूऐशन को पार करने के लिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें।

मीन: 17 नवंबर के दिन आज का आपका दिन प्रोडक्टिव रहने वाला है। अपने प्रेम जीवन में ईमानदार रहें। आज सौंपे गए हर एक पेशेवर कार्य को पूरा करने के लिए भी ठोस कदम उठाएं। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

