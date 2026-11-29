घर का टॉयलेट दक्षिण दिशा में है, तो परेशान ना हों। जानें पीले रंग, सेंधा नमक और साफ-सफाई से जुड़े आसान वास्तु उपाय, जिनसे बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष कम कर सकते हैं।

वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का अपना विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि घर में चीजों की सही दिशा में मौजूदगी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वहीं, गलत दिशा में निर्माण होने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। घर में रसोई, बेडरूम और पूजा घर की तरह टॉयलेट की दिशा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, दक्षिण दिशा में शौचालय होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका संबंध व्यक्ति की प्रतिष्ठा, पहचान और करियर से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, अगर आप फ्लैट या किराये के मकान में रहते हैं और टॉयलेट की दिशा बदलना संभव नहीं है, तो कुछ आसान उपायों से वास्तु दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

दक्षिण दिशा में टॉयलेट होने से क्या पड़ता है प्रभाव? वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को स्थिरता, शक्ति और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इस दिशा में टॉयलेट होने को कुछ वास्तु विशेषज्ञ उचित नहीं मानते हैं। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सामाजिक छवि, कामकाज और करियर से जुड़े मामलों में बाधाएं आ सकती हैं। कारोबार करने वाले लोगों को पहचान बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने की आशंका जताई जाती है।

पीले रंग का इस्तेमाल करने से संतुलित होगी ऊर्जा अगर आपके घर का टॉयलेट दक्षिण दिशा में बना हुआ है, तो वास्तु मान्यताओं के अनुसार वहां पीले रंग का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। इसके लिए बाथरूम की दीवारों पर हल्के पीले रंग का पेंट करवा सकते हैं या पीले रंग की छोटी सजावटी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरी दीवारों का रंग बदलना संभव नहीं है, तो पीले रंग का मैट या अन्य सजावटी सामान भी रख सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, रंगों के सही इस्तेमाल से जगह की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद मिलती है।

सेंधा नमक का उपाय भी माना जाता है कारगर वास्तु दोष कम करने के लिए सेंधा नमक का उपाय भी प्रचलित है। इसके लिए टॉयलेट के किसी साफ और सुरक्षित कोने में एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर रख दें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, नमक आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में मदद करता है। इस नमक को लगभग 15 दिनों के अंतराल पर बदल देना चाहिए। पुराना नमक घर से बाहर फेंक दें और कटोरी को साफ करके उसमें दोबारा नया नमक भर दें। ध्यान रखें कि नमक बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रहे।

टॉयलेट की साफ-सफाई और दरवाजे का रखें ध्यान वास्तु के अनुसार, घर के टॉयलेट को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। वहां गंदगी या पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद सीट का ढक्कन बंद रखें और दरवाजा भी बंद कर दें। इसके अलावा बाथरूम में पर्याप्त रोशनी और हवा आने-जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी नल से पानी लगातार टपक रहा है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वास्तु मान्यताओं में पानी का रिसाव शुभ नहीं माना जाता है। इन छोटी बातों का ध्यान रखने से घर का वातावरण स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहता है।

बिना तोड़फोड़ किए अपनाएं ये आसान वास्तु उपाय अगर दक्षिण दिशा में बने टॉयलेट को दूसरी जगह शिफ्ट करना संभव नहीं है, तो बिना तोड़फोड़ कुछ छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। टॉयलेट के अंदर अनावश्यक सामान जमा न करें और इस्तेमाल के बाद दरवाजा बंद रखने की आदत डालें। बाथरूम में हल्के रंगों का इस्तेमाल करें और बदबू या सीलन की समस्या को नजरअंदाज ना करें। जरूरत के अनुसार एग्जॉस्ट फैन लगवाएं, ताकि हवा का आवागमन बना रहे।

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इन उपायों से जगह को व्यवस्थित रखने और वास्तु संबंधी असंतुलन कम करने में मदद मिल सकती है।