वृश्चिक राशिफल (17 नवंबर 2026): मार्गी मंगल छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी देगा
Scorpio Horoscope :आज किसी रकम को लेकर उत्साह से अधिक स्पष्टता उपयोगी होगी। बड़ा आर्थिक वादा करने से पहले अपनी उपलब्ध रकम देख लें।
मन में तनाव और बेचैनी रहेगी, क्योंकि आज मेहनत ज्यादा होगी। काम के बीच खुद को लगातार व्यस्त पाएंगे और थोड़ी फुरसत की इच्छा बार-बार होगी। वरिष्ठों और जिम्मेदारी से जुड़े विषय सामने रहेंगे। सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी गुरु सही काम की कमान संभालने पर पहचान बढ़ने की संभावना देगा। पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे और किसी पड़ोसी के घर समारोह में शामिल होने के योग हैं। नए मित्र से परिचय की संभावना है। पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। दिन मेहनत वाला रहेगा, मगर आसपास के लोगों से बनती सहजता मन का दबाव हल्का करेगी।
वृश्चिक राशिफल करियर कैसा रहेगा
दफ्तर में काम की मांग अधिक महसूस होगी। सामने रखा दायित्व आपकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा लेगा और परिणाम को लेकर अधीरता रहेगी। सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी मंगल काम का जोश बढ़ाएगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी देगा। किसी चर्चा में अपनी बात जल्दी पूरी करने की इच्छा होगी। जिम्मेदारी संभालने के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि पहचान का परिणाम मेहनत से ही जुड़ा रहेगा। विद्यार्थियों को भी अभ्यास के दौरान बेचैनी महसूस होगी। एक विषय पूरा करते समय दूसरे की चिंता ध्यान खींचेगी। आज सामने के काम को छोटे, स्पष्ट हिस्से में पूरा करना उपयोगी रहेगा।
वृश्चिक राशिफल धन कैसा रहेगा
पैसे के मामले में आज मेहनत और काम का पक्ष प्रमुख रहेगा। अचानक बड़े लाभ या तय रकम आने का स्पष्ट संकेत नहीं है। व्यस्तता के बीच अपनी आर्थिक स्थिति पर लंबी चर्चा करने का मन कम होगा। खर्च से जुड़ी बात सामने आएगी तो उसे जल्दी निपटाने की इच्छा होगी। समारोह में शामिल होने की संभावना के कारण दिन की योजना में निजी समय का हिस्सा भी रहेगा, हालांकि उससे कोई खास खर्च तय नहीं माना जा सकता। आर्थिक फैसले पर तनाव का असर पड़ने की आशंका रहेगी।
वृश्चिक राशिफल लव कैसा रहेगा
पड़ोस में बातचीत का स्वर पहले से सहज होगा। आते-जाते हुई छोटी बातचीत अपनापन बढ़ाएगी। समारोह में शामिल हुए तो नए परिचय की संभावना रहेगी और पुराने दोस्त से मिलने के योग भी बनेंगे। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के तीसरे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के चौथे भाव में आएगा। पहले फोन पर बात और छोटी यात्रा अच्छी रहेगी, बाद में घर की ओर मन खिंचेगा। भाई-बहनों से संवाद सहज होगा। परिवार के साथ शाम बिताने की इच्छा मजबूत रहेगी। काम की थकान के बाद परिचित लोगों के बीच बैठना अच्छा लगेगा और घर का आराम सुकून देगा।
वृश्चिक राशिफल हेल्थ कैसा रहेगा
आज तनाव और बेचैनी का असर अपनी दिनचर्या में महसूस होगा। लगातार काम करते रहने पर आराम का समय पीछे छूटने की संभावना है। बाहर का खाना आज टालना बेहतर रहेगा। थकान के बीच मन जल्दी उचट सकता है और किसी की साधारण बात भी तीखी लग सकती है। सेहत का ध्यान रखने के लिए दिन भर की व्यस्तता में ठहराव की जगह चाहिए होगी। संकेत किसी खास बीमारी की बात नहीं करते, लेकिन अधिक खिंचाव से बचने की जरूरत बताते हैं। रास्ते में जल्दबाजी न करें और वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखें। शाम को घर की शांति में मन का तनाव कुछ कम होगा।
क्या करें
व्यस्त दिन में घर का बना खाना साथ रखें।
क्या न करें
दफ्तर की खीझ पड़ोसी से हो रही बातचीत में न उतारें।
कल का राशिफल
तनाव घटेगा और परिवार के साथ दिन सुखद रहेगा। वाहन खरीदने या माता-पिता से धन मिलने की संभावना है। माता से संबंध अच्छे रहेंगे और बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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