आज का वृश्चिक राशिफल (12 नवंबर): वक्री शनि पढ़ाई, बच्चों की कोशिशों को धीमे करेगा, रिजल्ट देर से मिलेंगे
Scorpio horoscope Prediction:पढ़ाई और काम की चर्चा में आज शब्दों का असर रहेगा, हालांकि किसी बड़े पेशेवर नतीजे का स्पष्ट संकेत नहीं है।
पैसों को लेकर आज मन में संतोष रहेगा और परिवार में खुशी की बात होगी। घर में उत्सव का माहौल बनेगा या किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। आपकी बोली का अच्छा प्रभाव पड़ने के योग हैं। परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और साथ बैठने में अपनापन महसूस होगा। पढ़ाई में टिकी मेहनत का महत्व भी साफ रहेगा। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि पढ़ाई और बच्चों के प्रयास को धीमे फल का सहारा देगा। जहां परिणाम आने में समय लग रहा है, वहां धैर्य की जरूरत रहेगी। खरीदारी के लिए बाहर जाने का विचार बदलने की संभावना है। घर पर रहना अधिक अच्छा लगेगा। दिन में अपना उत्साह और परिवार के साथ बिताया समय, दोनों मन को भरेंगे। किसी की बात ध्यान से सुनने की सहजता भी रहेगी।
विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहने के योग हैं। पढ़ाई के प्रति रुचि रहेगी और लगातार किए गए अभ्यास की उपयोगिता समझ में आएगी। जिस हिस्से में मेहनत ज्यादा लग रही है, वहां नतीजा आने में देर की संभावना है। बच्चे को अपनी गति से समझने के लिए धैर्य वाला साथ चाहिए होगा। दफ्तर में बात रखने का ढंग आपके लिए उपयोगी रहेगा। अपनी बात समझाने का अवसर मिलने पर मन उत्साहित होगा। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध संदेश और पढ़ाई से जुड़े विषयों को मन में दोबारा उठाएगा। किसी बातचीत का आशय फिर समझने की जरूरत महसूस होगी। उत्तर भेजने से पहले उसे एक बार पढ़ लें।
वृश्चिक धन राशिफल कैसा
धन को लेकर संतोष का भाव रहेगा। अलग-अलग स्रोतों से पैसे आने की संभावना है। इस उम्मीद से मन हल्का होगा और परिवार के खर्च पर बातचीत सहज रहेगी। खरीदारी की बनी हुई योजना टलने के योग हैं। बाहर निकलने का मन बदलकर घर में रहने की ओर जाएगा। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के पहले भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के दूसरे भाव में रहेगा। पहले अपनी इच्छा और संवेदनशीलता प्रमुख रहेगी, फिर धन और पारिवारिक जरूरतें ध्यान में आएंगी। खाने-पीने से जुड़े खर्च की बात भी होगी। आज खर्च का फैसला मन की खुशी में बहुत जल्दी न करें। आर्थिक संतोष और वास्तविक जरूरत के बीच फर्क समझना आसान रहेगा।
वृश्चिक लव राशिफल कै सा रहेगा?
जीवनसाथी के साथ पारिवारिक मामलों पर अच्छी बातचीत होगी। किसी घरेलू विषय में उनका सहयोग मिलने के योग हैं। आपके बोलने का आत्मीय ढंग रिश्तों में अच्छा असर डालेगा। परिवार के साथ बैठने पर यह महसूस होगा कि आपकी मौजूदगी उनके लिए मायने रखती है। घर में खुशी का अवसर सामने आएगा और उसमें शामिल होने का उत्साह रहेगा। किसी सामाजिक आयोजन में जाने की संभावना बनी तो परिचित लोगों से बातचीत सुखद होगी। दिन की शुरुआत में अपनी बात को लेकर संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। बाद में घर के लोगों की जरूरतों पर ध्यान जाएगा। परिवार के किसी सदस्य की बात पूरी सुनें। आज साथ बिताया साधारण समय भी मन को अच्छा लगेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
सेहत में कुछ असहजता रहने की संभावना है, इसलिए दिन की खुशी के बीच अपने आराम का ध्यान रहेगा। उत्साह ऊंचा होने पर भी संवेदनशीलता बनी रहेगी। बाहर जाने का विचार बदलकर घर पर ठहरना अच्छा लग सकता है। घर में भोजन और विश्राम का परिचित क्रम सहज लगेगा। दिन भर की बातचीत के बाद कुछ देर शांत बैठने की इच्छा होगी। किसी तकलीफ को हल्के में न लें। बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। आज अपने प्रति सजग रहने से दिनचर्या संभालना आसान होगा। पारिवारिक खुशी मन को सहारा देगी और शाम की घरेलू बातचीत में सुकून रहेगा।
क्या करें
घर की किसी साझा बात पर जीवनसाथी की राय लें।
क्या न करें
बच्चे से धीमी प्रगति पर तुरंत परिणाम देने का दबाव न बनाएं।
कल का राशिफल
कल साहस बढ़ेगा और छोटी यात्रा के योग हैं। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। वाहन खरीद टालें। जीवनसाथी से तीखी बहस का तनाव होगा और सेहत में सावधानी रखनी होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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