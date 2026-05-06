आज का सुविचार: जो लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वही जिंदगी में सबसे आगे निकलते हैं
कई लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डरते रहते हैं। अक्सर हम यही सोचते रह जाते हैं कि सही मौका आएगा तब कुछ करेंगे। जबकि सच यह है कि मौके किसी के लिए रुकते नहीं। जो समय रहते उन्हें समझ लेता है, वही आगे निकल जाता है।
कई लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डरते रहते हैं। अक्सर हम यही सोचते रह जाते हैं कि सही मौका आएगा तब कुछ करेंगे। जबकि सच यह है कि मौके किसी के लिए रुकते नहीं। जो समय रहते उन्हें समझ लेता है, वही आगे निकल जाता है।
कई बार इंसान खुद ही अपनी सोच में फंस जाता है। लगता है अभी सही समय नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है या अभी रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। इसी चक्कर में अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। बाद में वही बात पछतावे में बदल जाती है कि “काश उस समय कोशिश कर ली होती।”
मौका हमेशा किसी बड़ी चीज के रूप में नहीं आता
असल में मौका हमेशा किसी बड़ी चीज के रूप में नहीं आता। कई बार छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ा रास्ता बना देती है। लेकिन लोग छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। जबकि धीरे-धीरे वही छोटी कोशिश आगे जाकर बड़ी सफलता की वजह बनती है।
बहुत ज्यादा सोचने की आदत भी खराब है
बहुत ज्यादा सोचने की आदत भी इंसान को रोक देती है। हर फैसले को परफेक्ट बनाने के चक्कर में लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जिंदगी में हर चीज पूरी तैयारी के साथ नहीं होती। कई बार रास्ता चलने के बाद ही साफ दिखता है। जो लोग हर समय सिर्फ सोचते रहते हैं, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं।
डर सबको लगता है। कोई भी इंसान बिना डर के बड़ा फैसला नहीं लेता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के बावजूद कोशिश करते हैं और कुछ लोग डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। आगे वही बढ़ता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है।
अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, तब शुरू करूंगा। लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं होता। सही समय का इंतजार करते-करते कई साल निकल जाते हैं। जो लोग जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कर देते हैं, वही धीरे-धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं।
जिंदगी में नजरिया भी बहुत मायने रखता है। अगर हर जगह सिर्फ परेशानी ही दिखेगी तो कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। लेकिन सोच बदलते ही चीजें आसान लगने लगती हैं। कई बार वही हालात, जो पहले मुश्किल लग रहे थे, बाद में मौका बन जाते हैं।
सिर्फ मौका मिल जाना काफी नहीं होता। उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कोई चीज लंबे समय तक टिकती नहीं। जो इंसान लगातार मेहनत करता रहता है, आखिर में वही सबसे आगे निकलता है।
सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा रखना। अगर इंसान को खुद पर यकीन ही नहीं होगा तो सामने आया मौका भी बेकार हो जाएगा। आत्मविश्वास ही इंसान को शुरुआत करने की ताकत देता है। और सच कहें तो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। एक बार पहला कदम उठ जाए, फिर धीरे-धीरे रास्ते खुद बनते चले जाते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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सामुद्रिक शास्त्र
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रत्न-उपाय
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