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कन्या राशिफल 1 जुलाई 2026:बुध वक्री होने से संदेश, मीटिंग या प्लान में हल्की गड़बड़ी संभव

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka kanya rashi ka rashifal: घर और काम के बीच अच्छा संतुलन बनाने की जरूरत है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सुविधा और दिखावे के बीच फर्क समझकर चलें।

कन्या राशिफल 1 जुलाई 2026:बुध वक्री होने से संदेश, मीटिंग या प्लान में हल्की गड़बड़ी संभव

दिन की शुरुआत घर, परिवार, सुविधा और मन की शांति से जुड़े विषयों पर ध्यान दिला सकती है। घर के काम, व्यवस्था, सफाई, सजावट, किसी चीज की खरीद या परिवार के साथ बैठकर फैसला करने जैसी बातें सामने आ सकती हैं। माता का सहयोग या परिवार की तरफ से सहमति मिलने की संभावना है। अगर आप घर के लिए कोई उपयोगी सामान लेने की सोच रहे हैं, तो विकल्प देखने का अच्छा समय बन सकता है। दोपहर के बाद ऊर्जा हल्की और प्रसन्न हो जाएगी। तब रचनात्मकता, मनोरंजन, बच्चों, शौक और सामाजिक मेलजोल की तरफ मन जाएगा। बाहर घूमने, मूवी, छोटी आउटिंग या किसी फंक्शन में शामिल होने की संभावना भी बन सकती है। सूर्य करियर क्षेत्र को सक्रिय रखे हुए है, इसलिए जिम्मेदारियां पूरी तरह गायब नहीं होंगी। मगर चंद्रमा का बदलाव बताता है कि दिन बढ़ने पर मन का बोझ हल्का होगा।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी और सहजता बनी रह सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। घर से जुड़ी किसी योजना, खरीदारी या साथ समय बिताने से निकटता बढ़ेगी। अगर हाल में काम के कारण दूरी बनी थी, तो शाम तक उसे कम करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध में भी हल्की, सच्ची और बिना दबाव वाली बातचीत अच्छा असर देगी। दोपहर के बाद रोमांस का मूड थोड़ा बेहतर हो सकता है। जो लोग परिवार से मिलवाने, आगे की दिशा या साथ समय बढ़ाने पर सोच रहे हैं, वे धीरे-धीरे बात आगे बढ़ा सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल

करियर के मामले में यह दिन संतुलित मेहनत मांगता है। सुबह घर और निजी जिम्मेदारियां ध्यान बांट सकती हैं, फिर भी जरूरी प्रोफेशनल काम टालना ठीक नहीं होगा। ऑफिस में आपकी छवि ठीक रह सकती है, खासकर अगर आप समय पर जवाब दें और लंबित काम निपटाएं। नेटवर्क, दोस्तों या टीम से मदद मिल सकती है। बुध वक्री होने से संदेश, मीटिंग या प्लान में हल्की गड़बड़ी संभव है, इसलिए लिखित बात दोबारा देख लें। छात्र वर्ग के लिए दोपहर के बाद पढ़ाई में रुचि बढ़ सकती है। क्रिएटिव विषय, प्रेजेंटेशन, लेखन या अभ्यास आधारित पढ़ाई में बेहतर फोकस रहेगा। किसी समूह अध्ययन से भी लाभ मिल सकता है।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक पक्ष में खर्च बढ़े हुए लग सकते हैं। घर, सजावट, सुविधा, उपकरण या बाहर घूमने पर पैसा जा सकता है। अगर आप संपत्ति, मरम्मत, इंटीरियर या घरेलू सामान पर विचार कर रहे हैं, तो खरीदारी से पहले तुलना करना जरूरी है। आय के मौके बने रहेंगे और संपर्कों से फायदा भी मिल सकता है, लेकिन जोश में बजट न बिगाड़ें। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग रखें। छोटी बचत को बचाए रखना आज समझदारी होगी।

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कन्या हेल्थ राशिफल

मन का आराम आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालेगा। सुबह थोड़ी भावुकता या सुस्ती रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद मूड बेहतर होगा। घर में बंद रहने के बजाय थोड़ी खुली हवा लें। खाना समय पर खाएं। मीठा या तला हुआ जरूरत से ज्यादा न लें। परिवार के साथ हल्का समय बिताना मानसिक सुकून देगा। रात में नींद का समय बिगाड़ने से बचें।

आज की सलाह: घर की जरूरतें पूरी करें, पर खर्च करते समय बजट की रेखा साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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