कन्या राशिफल 13 फरवरी 2026:आज कन्या राशि वालों के लिए निर्देश और प्लानिंग का दिन, आवेग में आकर कदम ना उठाएं
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वालों के लिए निर्देश और प्लानिंग का दिन, आवेग में आकर कदम ना उठाएं।
Virgo Horoscope Today 13 February 2026 : आज काम शांति से और सावधानी से करें। आज छोटी चॉइस बड़ा अंतर ला सकती हैं। आपको सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करना है। स्टडी प्लान बनाना और हर डिटेल्स को दो बार चेक करने के बारे में सोचना है। आज का दिन निर्देश और प्लानिंग का दिन है। अपनी गति बनाएं और रिजल्ट को लेकर धैर्य रखें। आपकी जो केयर करता है, उसकी तरफ से आपको केयर मिल सकती है। आप बड़े काम को छोटे-छोटे भागों में तोड़ लें और फिर क्लियर लिस्ट से फॉलो करें।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों को प्यार में सोचे समझें एक्शन बहुत मायने रखेंगे और आपकी अटेंशन भी गिनी जाएंगे। आप उनकी केयर करते हैं, इसे दिखाएं और रोज के कामों में उनकी मदद करें। इसके अलावा उन्हें एक प्यार भरा मैसेज भी करें, छोटे-छोटे कामों में उनकी मदद भी करें। आज आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, करीब जाकर सुनें। आपको अपने रुटीन को सिंपल रखना है। एक दूसरे के साथ रहने के लिए अधिक से अधिक समय निकालें। एक दूसरे की फीलिंग्स का भी सम्मान करें। एक दूसरे के साथ शाम को घूमने का प्लान बनाएं। आज लगातार स्टडी केयर आपके बॉन्ड को मजबूत करेगी।
कन्या करियर राशिफल
आज काम और हर छोटी से छोटी डिटेल्स पर फोकस करें और हर काम को खत्म करें। इसके बाद एक क्लियर चेकलिस्ट भी बनाएं, जिससे कोई काम छूटे नहीं, हर किसी काम को जो हो चुका है, उसे टिक ऑफ भी करें। अपने साथ काम करने वालों के साथ रिजल्ट भी शेयर करें। क्विक रिव्यू से क्वालिटी अच्छी होती है। आवेग में आकर आपको कदम नहीं उठाने हैं, आज के केयरफुल स्टेप्स आगे के लिए आपका समय बचाएंगे। अगर आपको मदद मिलती है, तो इसे स्वीकार करें। आपका लगातार काम करने का तरीका आपको दूसरों से सफलता दिलाएगा और आप दूसरों से विश्वास पाएंगे, इससे आपके लिए आने वाले समय में लीडरशिप के मौके भी खुल सकते हैं। आपको आज हर फाइल को क्लियर और हर नोट्स को सेव करना है, इससे आप जीत पाएंगे और अपनी प्रोग्रेस को भी रिव्यू करना है।
कन्या मनी राशिफल
आज केयरफुल तरीके से आर्थिक चीजों को चेक करेंगे और लागातार सेविंग करेगें, तो स्थिति में सुधार होगा। अपने बिलों को अच्छे से चेक करें और अपनी प्राथमिकताएं बनाएं, जब भी खर्च करना जा रहे हो। आपको आवेग में आकर कुछ भी खरीदना नहीं है, इस समय प्राइज की तुला करें और फिर बेस्ट वैल्यू देंखें। जो भी आपको लाभ हो रहा है,इसमें से थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड के लिए बनाएं। बड़ी चॉइस करनी हो तो अपने किसी विश्वासी दोस्त से सलाह लें? आगे की जरूरतों के लिए के लिए केयरफुल प्लानिंग से आपके लिए एक सेफ रास्ता रहेगा। आपको जो चाहिए, उसकी एक सिंपल प्लानिंग बनाएं।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ जेंटल रुटीन का फेवर कर रही है और आपको क्लियर हेबिट दे रही है। आपको शार्ट वॉक और लाइट स्ट्रेच करना है, इससे आपकी मसल्स लूज होंगी। आपको अच्छे से पानी पीना है और वेजिटेरियन मील्स खाने हैं, ये आपकी डाइजेशन में मदद करेंगे, इससे आप आसानी से खाना पचा सकेंगे। लगातार काम कर रहे हैं तो शार्ट ब्रेक लेते रहें और अपनी आंखों को आराम दें। शांत ब्रीदिंग एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करें, इन स्टडी पलों से आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आपकी फीलिंद्स तो अच्छा करेगी दिन भर के लिए आपको अच्छे से खाना खाना है और समय पर सोना है और शांत ब्रीदिंग एक्सरासइज करनी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां