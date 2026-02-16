कन्या राशिफल 16 फरवरी 2026:आज कन्या राशि वालों समृद्धि के कारण बड़े आर्थिक फैसले ले सकेंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वालों समृद्धि के कारण बड़े आर्थिक फैसले ले सकेंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Virgo Horoscope Today 16 February 2026 : आप अनुशासन के लिएजाने जाते हैं। आपको लवलाइफ की सभी दिक्कतों को सोल्व करना चाहिए और आपने पार्टनर को हर तरह से खुश रखना चाहिए। आपको काम में ऐसे टास्क लेने होंगे, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आपकी हेल्थ भी आज नॉर्मल है। आपको ऑफिस में अपने करियर को लेकर जिम्मेदारियां उठानी चाहिे। आपने लवर को खुश रखें और आज समृद्धि के कारण बड़े आर्थिक फैसले ले सकेंगे। धन को लेकर आपकी स्थित आज अच्छी रहेगी आपको बैलेंस डाइट की ओर ध्यान देना चाहिए।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों की लाइफ में छोटे ईगो से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं।आपका रिलेशनशिप आज अच्छा रहेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पुरान लव अफेयर से दूर रहें। आज शाम को लवलाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, आपके लिए इस समय अपने पार्टनर पर ध्यान देना है। किसी अफेयर में ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा है, कुछ शादीशुदा लोगों को बचकर रहना होगा, अगर आपका कहीं बाहर रोमांटिक अफेयर है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको रंगे हाथों पकड़ सकता है। इसलिए इस तरह की चीजों से बचकर रहें।
कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि के लोगों को ऑफिस और घर दोनों में फोकस करना होगा। आज ऑफिस में आपका एटीट्यूड टीम मीटिंग्स में सीनियर्स को गुस्से को आमंत्रित करेगा, आपको अपनी पर्फोर्म्सेंस से इसे गलत साबि करना है। आपको आज क्लाइंट्स से नेगेटिव फीडबैक भी मिल सकता है।लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नौतिकता इससे प्रभावित ना हो?असंतुष्ट ग्राहक अराजक स्थिति पैदा कर सकते हैं, और इस संकट को सुलझाने के लिए आपको अपने स्किल्स की जरूरत होगी। आपको आज अपने स्किल्स को निखारने की जरूरतहो सकती है। आज किसी काम को लेकर डेडलाइन मिली है, तो थोड़ा ध्यान रखें कुछ लोगों को ऑफिस में डेडलाइन से संबंधित कुछ मामूली समस्याएं भी हो सकती हैं।
कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपके फेवर में समृद्धि रहेगी। अगर कुछ खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है, आपको इस समय प्रोपर्टी खरीद लेनी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। कुछ फीमेल्स आज दोपहर में ज्वैलरी खरीद सकती हैं। बिजनेसमैन को अच्छा रिटर्न मिलेगा, जबकि कुछ बिजनेसमैन आज फंड बढाने में सफल रहेंगे। इस तरह फंड बढ़ाकर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इससे लाभ होगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज कुछ लोगों को स्लीप से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, अगर समय पर नहीं सोएंगे, तो आपके लिए कई दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को भी आज बाहर के इंफेक्शन से बचाकर रखना है। वहीं बच्चों में इंफेक्शन का खतरा भी हो सकता है।गर्भवती महिलाओं को आज ए़डवैंचर्स एक्टिविटीज के मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हेल्थ के मामले में आज आप सेफ हो।एथलीट के आज चोट लगने की संभावना है। जो लोग आज ड्राइव करें, वो सभी ट्रैफिक के रुल्स को फॉलो करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां