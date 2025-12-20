कन्या राशिफल 20 दिसंबर: ऑफिस रोमांस से दूर रहें शादीशुदा लोग, आज ले सकते हैं रिजाइन देने का फैसला

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 20 December 2025: राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज यानी 20 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Virgo Horoscope Today 20 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर की केयर करें। प्रोफेशनल लाइफ आज सही जाएगी। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सामना धैर्य के साथ करें। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे लेने के लिए तैयार रहें। साथ ही आपकी सेहत भी सही रहने वाली है। लव लाइफ को स्मूदली चलाने के लिए ईगो को बीच में ना आने दें। बाकी पूरा राशिफल विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

कन्या लव राशिफल आज आपका रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। जो लोग नए-नए रिश्ते में आए हैं, उनके लिए दिन का पहला हिस्सा आज खास रहने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आज पार्टनर की मदद जरूर करें। आज के दिन पार्टनर से बात करते समय शब्दों का खास ध्यान रखें। किसी भी चीज को लेकर बहसबाजी ना करें। वहीं गुस्से में भी अपने शब्दों पर काबू रखें। जो लोग कामकाजी हैं वो लोग ऑफिस रोमांस से बचें। खासकर शादीशुदा लोग इससे दूर रहें क्योंकि इससे शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोगों की जिंदगी में पुराने प्यार की वापसी हो सकती है। वहीं आज शादीशुदा लोग परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल आज कन्या राशि के जातक नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। आज टीम मीटिंग में आपकी तारीफ हो सकती है। आज आपके सुझावों को मैनेजमेंट पसंद करने वाला है। टीचिंग, हेल्थकेयर, कॉपीराइटिंग, बॉटनी और पुलिस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग आज रिजाइन देने का मन बना सकते हैं। आज इन लोगों को इंटरव्यू के मौके मिलने के योग भी बन रहे हैं। वहीं कुछ सरकारी कर्मचारियों को आज अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है।

कन्या आर्थिक राशिफल आज पैसों के मामले में आपका दिन बहुत सही जाने वाला है। हालांकि आज कुछ दिक्कत भी रह सकती है। हो सकता है कि आपको खर्चों में समझौता करना पड़ें। अगर किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई विवाद है तो उसे सुलझाने की कोशिश जरूर करें। आज परिवार में किसी खुी के मौके पर खर्च कर सकते हैं। आज कई लोग दान-पुण्य का भी काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आज का दिन ठीक है। कुछ लोगों को आज बैंक से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज विदेश में लाभ मिल सकते हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल आज कन्या राशि के जातकों को हल्की-फुल्की सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को आज दिन के दूसरे हिस्से में लंग्स से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। कुछ लोग हड्डियों से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करें। नेगेटिव सोच वालों से दूरी बनाकर रखें। खानपान का ध्यान रखें। साथ ही रूटीन में डाइट या एक्सरसाइज को शामिल करें।

कन्या राशि के गुण ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com