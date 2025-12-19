Hindustan Hindi News
today virgo horoscope aaj ka kanya rashi ka rashifal 19 december 2025 daily future predictions
कन्या राशिफल 19 दिसंबर: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें शादीशुदा लोग, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं पैसा

संक्षेप:

Today Virgo Horoscope 19 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा?

Dec 19, 2025 06:17 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 19 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज कन्या राशि वाले अपने उसूलों के पाबंद रहें। किसी भी चीज में समझौता करने की जरूरत नहीं है। ये चीज पर्सनल के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ पर भी लागू होती है। आज इनकम के कई और भी सोर्स मिल सकते हैं। आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि चीजों को जांच-परख कर ही अगला कदम उठाएं। आज सेहत भी ठीक-ठाक रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। नीचे विस्तार से जानें कि आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

कन्या लव राशिफल

आज टैवलिंग के दौरान कन्या राशि वालों की मुलाकात किसी खास से हो सकती है। जिन रिश्तों में पहले दिक्कतें आ रही थीं, आज उनमें कुछ चौंकाने वाले मोड़ आने की संभावना है। ये चीजें पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़ेंगी। आज अपने पार्टनर से दिल खोलकर बात करें। आज का दिन इस मामले में आपके फेवर में रहने वाला है। आज आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जो महिला जातक अपने रिश्ते के बारे में पैरेंट्स को बताने वाली हैं, उन्हें उनका साथ मिलेगा। वहीं शादीशुदा लोगकिसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। पार्टनर के भरोसे को बनाए रखें। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो।

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 19 दिसंबर: एक्स से फिर हो सकता है जुड़ाव, पढ़ें पूरा राशिफल

कन्या करियर राशिफल

प्रोफेशनल लाइफ में आज कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आज आपको रिस्की काम संभालने के लिए तैयार रहना ही होगा। अगर आर टीम लीडर या फिर मैनेजर हैं तो आज का डेडलाइन मिस ना होने दें। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आज क्लाइंट्स की बातों का पूरा ध्यान रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे नौकरी पर बात बन जाए। फोकस के साथ काम करें। किसी भी चीज में हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। वकील, टीचर, डिजाइनर, लेखक और पेंटर के लिए दिन आज का दिन व्यस्त रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स को अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आज से ही मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आज के दिन पैसों से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आज कुछ महिला जातकों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने की संभावना है। कुछ लोग आज पुराना बकाया चुका सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे थे तो आज आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जो लोग किसी कानूनी मामले से जूझ रहे थे, उन्हें आज सफलता मिलेगी। अगर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा कोई विवाद था तो आज वो भी सुलझ सकता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाह रहे थे तो इसके लिए आज अच्छे योग है। बिजनेस से जुड़े लोग आज फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज कन्या राशि के जातकों को की सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी एडवेंचर एक्टिविटी का प्लान कर रहे थे तो आज सेहत के चलते इसमें रुकावट आ सकती है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग आज सावधान रहें क्योंकि चोट लगने की संभावना है। कुछ जातकों में आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। बच्चों को आज वायरल फीवर या फिर मुंह से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। आज चीनी कम लें। साथ ही जंक फूड से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। सेहत सही रखने के लिए आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। इससे चीजें आसान भी होंगी और मेंटल हेल्थ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
