कन्या राशिफल 9 मार्च: कन्या राशि वालों को आज बैंक लोन भी मिल सकता है, रोमांस के सितारे बहुत मजबूत
Virgo Horoscope today 9 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।कन्या राशि वालों को आज बैंक लोन भी मिल सकता है, रोमांस के सितारे बहुत मजबूत
Virgo Horoscope Today 9 March 2026: आज लवलाइप के इश्यूज को सैटल करें और इससे बाहर आएं। आज ऑफिस में आप सभी नए चैलेंज लें, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें।
आज लवलाइफ की सभी परेशानियों को पूरा करें। समृद्धि आपको आर्थिक फैसले लेने के लिए अनुमति आज दे रही है। आज आपके सामने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आज आपकी वेल्थ भी आपका साइड रहेगी। आज आप प्रोफेशनल जरूरतों को सभी को पा लेंगे।
कन्या लव राशिफल
कन्या राशि वालों को आज अच्छे से पार्टनर की बातों को सुनना है। आपको सभी बातों में डील करते समय धैर्य रखना है। आप दोनों को एक साथ अधिक से अधिक समय गुजारना है, जिससे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। इस समय ना तो नेगेटिव विचार अपने मन में लाएं और ना ही अपने मन में नेगेटिव सोचकर नेगेटिव बातों पर डिस्कशन करें? आपको अपने लवर को भी पर्सनल स्पेस देना चाहिए, जिससे आप दोनों अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करें, इससे आप अपने विचार उस पर थोपेंगे नहीं। अपने लव अफेयर के बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, तो अच्छा दिन है। आज सिंगल लोग अपने क्रश को प्रपोज करने को लेकर सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि आपके रोमांस के सितारे आज बहुत मजबूत हैं।
कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों को अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखना है और तभी कोई नया काम शुरू करना है। आपका मैनेजमेंट आप पर विश्वास करता है, आप इसे सही भी साबित करते हैं। आज हेल्थकेयर, एचआर, सेल्स और आईटी प्रोफेशनल्स को नई जॉब पाने में सफलता मिलेगी। आज कुछ नए इश्यूज भी प्रो्रेशनल लाइफ में आ सकते हैं, जिन्हें आपको ऑफिस के घंटों में ही हल करना होगा। क्रिएटिव लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जिन लोगों को नौकरी का इंतजार है, उनके लिए अच्छा दिन है, उन्हें नई नौकरी मिल जाएगा। बिजनेसमैन आज के दिन को नई डील साइन करने के लिए चुनें, इससे वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं।
कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वाले बिजनेसमैन को सुबह के समय बैंक लोन भी मिल सकता है। आप आज घर के लिए फर्नीचर और ऑटोमोबाइल भी खरीद सकते हैं। आज आप पैसा निवेश करने में भी जुटे हैं, आप कॉन्फिडेंटली पैसों को स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप विदेश में वेकेशन बनाने का प्लान बना सकते हैं। आज सभी पेंडिंग के बकायों को चुका देंगे।
कन्या हेल्थ राशिफल
अपनी हेल्थ पर आज सावधानी रखें। आज ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें भी आपको आज हो सकती हैं। आपको आज बोन्स और फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज ब्रीदिंग से जुड़ी दिक्कत भी आज आपको दोपहर में हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ पर खास ध्यान देना है, कुछ छाती से जुड़ी दिक्कतें आपको आज हो सकती है, खासतौर पर दोपहर में ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। बच्चों को बाहर खेलते समय आज चोट लग सकती है,इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट