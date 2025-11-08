Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Virgo Horoscope 8 November 2025 Aaj Ka Kanya Rashifal career love finance
कन्या राशिफल 8 नवंबर: आज महिलाओं को ऑफिस में करना होगा ये काम, नाराजगी से बचें

कन्या राशिफल 8 नवंबर: आज महिलाओं को ऑफिस में करना होगा ये काम, नाराजगी से बचें

संक्षेप: Virgo Horoscope today 8 November 2025 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Sat, 8 Nov 2025 07:10 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Today Virgo Horoscope, कन्या राशिफल 8 नवंबर 2025: आज रिश्ते में कुछ अच्छे पल आएंगे। करियर में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। ऑफिस में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर क्लाइंट्स के साथ व्यवहार करते समय। आज धन और स्वास्थ्य दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे।

कन्या लव लाइफ: हवा में प्यार है, और आज आप इसे महसूस करेंगे। आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। आप दोनों एक साथ समय बिताएं। कुछ भाग्यशाली जातक अपने एक्स लवर के साथ सभी पुराने मुद्दों को सुलझाने के बाद पुराने रिश्ते में वापस लौट सकते हैं। आज रोमांटिक डिनर के लिए अच्छा दिन है, जहां आप अपने प्रेमी/प्रेमिका को सरप्राइज भी दे सकते हैं। सिंगल महिलाएं भी पार्टियों या आधिकारिक इवेंट में ध्यान आकर्षित कर सकती हैं।

करियर राशिफल: दफ्तर में मेहनती रहें। इससे आपको उन महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने में मदद मिलेगी, जिनमें अत्यधिक सावधानी और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें भी क्लाइंट्स की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में सुझाव देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपके सीनियर इसे अहंकारी रवैया कह सकते हैं। मीटिंग में डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आपको केवल पूछे जाने पर ही अपनी राय देनी चाहिए। व्यवसायियों को व्यापार बढ़ाने में मदद के लिए विदेशी धन प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने में सफलता मिलेगी।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का अंधाधुंध इस्तेमाल न करें, बल्कि किसी एक्सपर्ट की मदद लें, जो आपको धन बढ़ाने में मार्गदर्शन कर सके। आपको पिछले इन्वेस्टमेंट से धन प्राप्त होगा। अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद, शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें। आप म्यूचुअल फंड में निवेश के ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं, और घर की मरम्मत भी शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को ऑफिस में किसी उत्सव के लिए कुछ रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा है। कुछ जातकों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और वे डॉक्टर से सलाह लेने पर भी विचार कर सकते हैं। आज जंक फूड्स, ऑयली चीजें, सोडा ड्रिंक्स और शराब से बचें। कुछ बच्चों को गले में संक्रमण और वायरल बुखार हो सकता है, जो उनके दिन को खराब कर सकता है। आपको त्वचा में संक्रमण हो सकता है। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। सुबह का समय मेडिकल सर्जरी कराने के लिए अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

