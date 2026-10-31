आज का कन्या राशिफल (31 अक्टूबर): शनि की सलाह-साझेदारी में निभाए जा सकने वाले वादे महत्वपूर्ण
Virgo Horoscope in Hindi :कोई निजी फैसला लेना हो तो सलाह सुनने के बाद अपनी जरूरत और जिम्मेदारी के अनुसार निर्णय करें, केवल सबको प्रसन्न रखने के लिए नहीं।
इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम की दिशा, जिम्मेदारी और अधूरे दायित्व व्यवस्थित करना उपयोगी हो सकता है। अच्छे प्रयास से पहचान की संभावना बन सकती है, पर प्रशंसा या नए आदेश मिलने का आश्वासन नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में टिकाऊ सीमाएं तथा निभाए जा सकने वाले वादे महत्वपूर्ण हैं। इसे अलगाव का संकेत न मानें। दूसरों की प्रतिक्रिया से अपना पूरा दिन न आंकें। किसी निर्णय पर उलझन हो तो पहले जरूरी तथ्य जुटाएं, फिर देखें कि उपलब्ध साधनों में कौन सा विकल्प व्यावहारिक है।
आज का कन्या राशिफल करियर
कार्यस्थल पर प्राथमिकता स्पष्ट रखना कई काम एक साथ शुरू करने से बेहतर हो सकता है। यदि अलग लोगों से विरोधी निर्देश मिलें तो संबंधित अधिकारी से क्रम तय कराएं। व्यापार में संभावित आदेश की मात्रा देखकर उत्साहित होने से पहले लागत और आपूर्ति की क्षमता जांचें। गुरु दिन के दौरान कर्क राशि के ग्यारहवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के बारहवें भाव में जाएगा। उपयोगी संपर्क और लक्ष्य संबंधी सहयोग की गुंजाइश के साथ खर्च, विश्राम तथा निजी जिम्मेदारियों की सीमा भी ध्यान में रखें। पूरे दिन लाभ का एक जैसा संकेत नहीं है। तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री बुध प्रस्ताव की भाषा और शुल्क दोबारा जांचने का संदर्भ देता है। विद्यार्थी कठिन प्रश्न का हल समझने के बाद उसे बिना सहायता लिखकर देखें और बची उलझन शिक्षक से पूछें।
आज का कन्या राशिफल धन
नए काम की संभावना और खाते में आई रकम अलग बातें हैं। बजट बनाते समय केवल पुष्ट प्राप्ति को आधार दें। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी नियमित दायित्व निभाने के साथ खर्च और निजी जरूरतों की सीमा संभालने का विषय सामने रखती है। किस्त, सेवा शुल्क या अन्य देय राशि हो तो उसका विवरण जांचें। तेज मुनाफे के दावे पर निवेश का फैसला न करें। जोखिम, जरूरत और नुकसान सहने की क्षमता समझना जरूरी है। साझेदारी में भुगतान तय करना हो तो खर्च का हिस्सा और सहमति लिखित रखें। खरीदारी में केवल छूट नहीं, वास्तविक उपयोग भी देखें।
आज का कन्या राशिफल लव
काम में व्यस्त हों तो करीबी लोगों को अपनी उपलब्धता बता देना गलतफहमी कम करने में मदद कर सकता है। साथी के साथ तय जिम्मेदारी पूरी न कर सकें तो चुप रहने के बजाय विकल्प सुझाएं। बातचीत में यह भी सुनें कि दूसरे व्यक्ति पर कितना बोझ है। किसी समझौते को निभाने के लिए केवल सद्भावना नहीं, स्पष्ट व्यवस्था भी चाहिए। नए संबंध में बड़े वादों से ज्यादा नियमित और सम्मानजनक व्यवहार पर ध्यान दें। परिवार की राय अलग हो तो उसे तुरंत विरोध न समझें। संबंधित चिंता पूछें।
आज का कन्या राशिफल हेल्थ
काम पूरा करने की कोशिश में शरीर की सामान्य जरूरतें न टालें। लंबे समय तक बैठते हैं तो बैठने की व्यवस्था ठीक करें और छोटे विराम लें। भोजन के दौरान लगातार संदेश देखने के बजाय कुछ देर काम से अलग रहें। नींद कम हुई हो तो अतिरिक्त काम स्वीकार करने से पहले अपनी ऊर्जा का आकलन करें। मानसिक दबाव महसूस हो तो बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें। लगातार बनी परेशानी में विशेषज्ञ से सलाह लें, अधूरी जानकारी से स्वयं निदान न करें। नियमित उपचार चल रहा हो तो उसे व्यस्तता के कारण छोड़ने के बजाय आवश्यक व्यवस्था पहले करें।
क्या करें
काम शुरू करने से पहले अपेक्षित परिणाम और अपनी जिम्मेदारी लिखें। किसी साझा कार्य में सहयोग की सीमा तय करें। पढ़ाई के बाद छोटा परीक्षण लें, ताकि अगला अभ्यास अनुमान नहीं, वास्तविक जरूरत के अनुसार चुन सकें।
क्या न करें
संभावित प्रशंसा या बड़े आदेश के भरोसे क्षमता से अधिक काम न लें। बिना पढ़े भुगतान की शर्त स्वीकार न करें। पर्याप्त जानकारी मिलने के बाद भी केवल नई राय जुटाते रहने से जरूरी निर्णय न टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र