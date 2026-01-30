Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today virgo horoscope 30 january 2026 kanya rashi ka rashifal daily future predictions
कन्या राशिफल 30 जनवरी: आज एक्स की वजह से हो सकती है मौजूदा रिश्ते में दिक्कत, ऑफिस की राजनीति से आप रहें एकदम दूर

कन्या राशिफल 30 जनवरी: आज एक्स की वजह से हो सकती है मौजूदा रिश्ते में दिक्कत, ऑफिस की राजनीति से आप रहें एकदम दूर

संक्षेप:

Virgo Horoscope 30 January 2026: राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। जानें आज इस राशि के जातकों का दिन कैसा जाने वाला है? 

Jan 30, 2026 06:25 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 30 January 2026, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज के दिन कन्या राशि वाले लोग अपने रिश्ते में समझदारी से काम लेने की कोशिश करें। शांति बनाए रखेंगे तो सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आज आप प्यार और धैर्य से बात करेंगे तो आपका पार्टनर खुश रहेगा और दिन भर उसका मूड सही रहेगा। 30 जनवरी के दिन आपको अपने ऑफिस में टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। बस आप ऑफिस में होने वाली राजनीति से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है लेकिन पैसों के मामले में अब आपको सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए। आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। बस कोशिश करें कि आप फालतू की टेंशन ना लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

30 जनवरी 2026 के लिए कन्या राशि का विस्तृत राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

30 जनवरी के दिन कन्या राशि वालों को अपनी लव लाइफ में थोड़ी समझदारी और मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। आज हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स आपके रिश्ते में दखलअंदाजी देने की कोशिश करें। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आज कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अगर कोई बात होती है तो उसे ज्यादा खिंचने ना दें। आज शादीशुदा महिला जातकों को ससुराल की कोई बात परेशान कर सकती है। इस विषय पर पति के साथ आराम से बैठकर बात करें। आज कुछ लोग अपने एक्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं लेकिन ऐसा करने से बचेंगे तो आपके मौजूदा रिश्ते में तनाव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:आज का पंचांग 30 जनवरी: आज है शुक्र प्रदोष व्रत, जानें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 30 जनवरी 2026 : तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, यहां पढ़ें
ये भी पढ़ें:Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 30 जनवरी 2026 का दिन?
ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 30 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों की लवलाइफ में दरारें,
ये भी पढ़ें:कर्क राशि वालों के लिए परीक्षा का दिन, संभलकर लें फैसले, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

कन्या करियर राशिफल (Virgo Career Horoscope)

आज के दिन कन्या राशि वालों को ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खुद पर डाउट ना करके इस चीज को खुशी-खुशी स्वीकार कर लें। आज टीम मीटिंग में आपके आइडिया की तारीफ हो सकती है। सीनियर्स आज आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। आज चाहे जो भी हो जाए आपको ऑफिस में होने वाली राजनीति से पूरी तरह से दूर रहना है। किसी से भी इसे लेकर गॉसिप ना करें। इससे आपका मन इधर-उधर भागेगा और काम में फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। आज मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का शेड्यूल थोड़ा टाइट हो सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही है। वहीं आज स्टूडेंट्स को भी सफलता मिलने के चांस हैं।

कन्या फाइनेंशियल राशिफल (Virgo Financial Horoscope)

30 जनवरी के दिन कन्या राशि के जातकों को पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों से ही जुड़ा किसी दोस्त के साथ चल रहा मुद्दा आज सुलझ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो आज ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए आज का दिन शुभ है। कुछ जातकों को आज मां की ओर से संपत्ति मिल सकती है। घर के बड़े-बुजुर्ग आज बच्चों के बीच प्रॉपर्टी को बांटने का विचार कर सकते हैं। अगर बजट सही हो तो कुछ लोग विदेश में घूमने की प्लानिंग करेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप से अच्छा खासा फंड मिलने की संभावना है।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Virgo Health Horoscope)

कुल मिलाकर आज कन्या राशि वालों की सेहत आज सही रहने वाली है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी दिक्कत है, वो लोग आज दिन के दूसरे हिस्से में सावधान रहें। खाना बैलेंस्ड ही लें। तला-भुना खाने से बचें। ऑयली फूड ना खाएं। अगर सांस से संबंधित कोई दिक्कत है तो पानी वाले स्पोर्ट्स एडवेंचर से दूर रहें। आज के दिन गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करें। साथ ही आज शराब व तंबाकू से दूरी बनाए रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने