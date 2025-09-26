Today Virgo Horoscope 26 September 2025 aaj ka Kanya Rashifal daily future Predictions कन्या राशिफल 26 सितंबर: आज काम की क्वालिटी से नहीं करें समझौता, बड़ी रकम दान में देने से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या राशिफल 26 सितंबर: आज काम की क्वालिटी से नहीं करें समझौता, बड़ी रकम दान में देने से बचें

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 26 Sep 2025 06:28 AM
कन्या राशिफल 26 सितंबर: आज काम की क्वालिटी से नहीं करें समझौता, बड़ी रकम दान में देने से बचें

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 26 सितंबर 2025: आज कन्या राशि वालों को लवर को लेकर सेंसटिव रहना चाहिए और प्यार भी लुटाना चाहिए। नौकरी में चुनौतियों को नए अवसर के रूप में लें। छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां मौजूद हैं और सेहत पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

कन्या लव राशिफल- आज लवर की पसंद को लेकर सेंसटिव रहें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफलता और उपलब्धियों की तारीफ करें। आपको दिन के दूसरे भाग में एक साथ समय बिताने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जहां भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आज शाम को आप पूरे आत्मविश्वास के साथ लवर को फैमिली से मिलवा सकते हैं। विवाहित महिलाएं रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रभाव देख सकती हैं और इसके लिए जीवनसाथी के साथ तुरंत बातचीत की जरूरत है।

कन्या करियर राशिफल- आज काम की क्वालिटी से समझौता नहीं करें और आपको रिजल्ट जल्द ही नजर आएंगे। आपके कमिटमेंट सीनियर्स का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहेंगे। जो लोग आईटी, एनीमेशन, आर्किटेक्चर या मैकेनिकल प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं उन्हें आज क्लाइंट के साथ ज्यादा बातचीत करने की जरूरत हो सकती है। एंटरप्रेन्योर की बिजनेस में उलझनें बढ़ेंगी और इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा। कुछ बिजनेसमैन को आर्थिक परेशानियां होंगी, खासतौर पर विदेश से धन पाने में। स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ प्रीलिम्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पास हो सकते हैं।

कन्या आर्थिक राशिफल- आज पैसों का कोई गंभीर मामला सामने नहीं आएगा। लेकिन खर्चों पर नजर रखना अच्छा रहेगा। आज बड़ी रकम दान करने से बचना चाहिए, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। दिन का दूसरा भाग शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा है, वहीं आप दान में पैसा देने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आज आप अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस को बढ़ाने के लिए धन जुटाने में मदद करेगी।

कन्या सेहत राशिफल- आप सुबह-सुबह कुछ देर किसी पेड़ के नीचे खाली भी बैठ सकते हैं, जिससे आपके विचारों में ताजगी आएगी। प्रिय लोगों के लिए समय निकालें और ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। आज तंबाकू और एल्कोहल छोड़ने का भी अच्छा समय है। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बनाते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करें जो आपको ज्यादा कंफर्ट और रिफ्रेश महसूस कराएं।

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)