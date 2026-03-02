कन्या राशिफल 2 मार्च 2026 : कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…
Virgo Horoscope for Today 2nd March 2026 –आपके लिए प्रैक्टिकल चॉइस बेहतर समय लाएंगी। आपको इस समय पॉजिटिव रहना है और आफ रहेंगे। आपको एक काम पर अच्छे से फोकस करना है। आपको साफ प्लान बनाना है, जिससे गलतियां कम हों। आपको घर के कामों में मदद करनी है। अपने रुटीन को प्रैक्टिकल रखना होगा। आपको सावधानी से चीजों को हैंडल करना होगा। परिवार आपकी मदद को नोटिस करेगी। आपको चिंता को छोड़ देना चाहिए। शांत रहना है। हर दिन अपने आप में सुधार करें।
कन्या प्रेम राशिफल
आज आपकी छोटी-छोटी कोशिशें रिश्तों में मिठास घोलेंगी, इसलिए आज लवर को खुश रखें। अपने पार्टनर के काम की तारीफ करें और घर के कामों में हाथ बटाएं, इससे आपसी तालमेल बढ़ेगा, आप दोनों में समझ और प्यार भी डबल हो जाएगा। उनकी बातों को सुनें और जानें वो क्या चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी मिलनसार व्यक्ति से बातचीत शुरू करना अच्छा रहेगा। बहस के दौरान कड़वे शब्दों को कहने से बचें और गुस्सा आने पर शांत रहें। परिवार की परंपराओं का सम्मान करें, साथ मिलकर कोई पूजा या शांतिपूर्ण काम करने से आप दोनों में नजदीकी बढ़ेगी।
कन्या करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी मेहनत और सावधानी पर सबकी नजर रहेगी। किसी छोटे काम या फाइल को करने की जिम्मेदारी लें, इससे आपका भरोसा बढ़ेगा। अपने काम का रिकॉर्ड रखें और बॉस को अपडेट देते रहें। खाली समय में नई तकनीक या टूल सीखना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें और सिर्फ काम पर ध्यान दें। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें, इससे आपका और टीम का उत्साह बना रहेगा।
कन्या मनी राशिफल
आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना है। कोशिश करें कि अपने खर्चों जो फालतू हैं, उन्हें कम से कम करें। एक सिंपल बचत लक्ष्य निर्धारित करें और आदत बनाने के लिए थोड़ी-थोड़ी राशि आटोमेटिक रूप से जमा करें।अगर आपसे कोई उधार मांगने आए तो आपको उसे साफ नो कहना है, उसे दूसरे ऑप्शन के बारे में बता दें। अचानक से कोई आपसे आर्थिक वादा करें, या वादा मांगे, तो इसे अवाइड करें, इसके अलावा रिस्की निवेश को भी अभी के लिए टाल दें। अपने बिल्स को लगातार देखें, अगर आफको लगता है, इनमें गलती है, तो किसी से मदद ले लें। आपको परिवार में ज्वाइंट खर्चों और ज्वाइंट बजटिंग के बारे में भी कहना चाहिए। आज आपकी लगातार केयर और सेविंग आपके लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगी, जिससे आप भविष्य में लाभ पा सकेंगे। आपको महीनों तक इसकी स्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वाले अपने पॉश्चर पर ध्यान रखें। आपको अपने दर्द को कम से कम करना है, तो अच्छे से बैठें। इस समय सिंपल स्ट्रैच की प्रैक्टिस करें। मीठा खाने से इस समय बचें. आपको पौष्टिक खाना खाना है और अपने खाने में अनाज का इस्तेमाल करना है। सीजनल खाना खाना है। फ्रूट्स आपकी एनर्जी को सपोर्ट करेंगे। लंबी देर तक ना बैठें, आपको अच्छे से पानी पीना है। लंबी ब्रीद्रिंग एक्सरसाइज करनी है.,इससे आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे में
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
