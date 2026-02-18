कन्या राशिफल 18 फरवरी 2026:कन्या राशि वाले बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सोचें, लवलाइफ में रोमांटिक डिनर का प्लान बनाएं
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सोचें, लवलाइफ में रोमांटिक डिनर का प्लान बनाएं
Virgo Horoscope Today 18 February 2026 : आज सभी परेशानियों से हंसकर बाहर आएं। आपको रिलेशनशिर के मामलों को खास तौर पर संङलकर रहना है। आज दिन में आप इसका अंतर भी देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज के सामने आप आएं। आपकी वेल्थ को लेकर भी आज थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। आज लवलाइफ में दिक्कतें तो रहेगीं, लेकिन आप अच्छी लवलाइफ आज पाएंगे। आज आर्थिक दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। आपकी अपनी हेल्थ को लेकर खास ध्यान देना चाहिए।
कन्या लव राशिफल
आज लव अफेयर को खराब करने से बचाना है। आज पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन लेवल पर अच्छे से रहें, आपको ईगो से जुड़े इश्यूज को आज सैटल कर लेना चाहिए, वरना आपकी लाइफ में चीजें कॉन्पलिकेट हो सकती हैं। आज अगर लाइफ में बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो आपको अपने लवर के फैसलों को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। आज रोमांटिक डिनर और सरप्राइज गिफ्ट का प्लान आप बना सकते हैं, इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से हर हालत में दूर रहना चाहिए। आज रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं। यहां आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं।
कन्या करियर राशिफल
आज ईगो को ऑफिस के बाहर ही छोड़कर आएं, आपको टीम की कुछ जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। आपका प्रोफेशनलिज्म आज काम आएगा और क्लाइंट्स की तारीफ पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल , हेल्थ केयर, आईटी. आर्किटेक्टर, लॉजिस्टिक, अकाउंट प्रोफेशनल आज नए मौके देखेंगे। आपको अपने स्किल भी अपडेट करने होंगे, रिज्यूमे भी अच्छे से अपडेट करें, क्योंकि जॉब का ऑफर आपके पास आ सकता है। आज स्टू़डेंट्स एग्जाम में सफल होंगे और आज बिजनेसमैन भी नया प्रोजेक्ट या नया प्रॉडक्ट लॉन्च करेंगे।
कन्या मनी राशिफल
आज आर्थिक उतार-चढ़ाव आपकी राशि में आएंगे, आप सभी पेंडिंग ड्यूज को क्लियर करने में कामयाब रहेंगे। आपके पास आज ऐसे मौके भी आ सकते हैं, जब आप आर्थिक विवादों को किसी दोस्त के साथ या फिर किसी भाई-बहन के साथ सोल्व करने में कामयाब रहेंगे। आज कुछ कन्या राशि की महिलाएं आज ज्वैलरी भी खरीदेंगी। आपको स्टॉक मार्केट में आंखे बंद करके निवेश नहीं करना है। आज बिजनेसमैन को किसी भी बड़े आर्थिक फैसले को लेकर अच्छे से सोचना और समझना है। आपको लॉस हो इससे पहले संभल जाएं। आप किसी आर्थिक एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं।
कन्या हेल्थ राशिफल
आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी, आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, अगर आप अच्छे से फील नहीं कर रहे हैं। आज का दिन उन लोगों के लिए खास रहेगा, जिन्हें चेस्ट से जुड़ा इश्यू है। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, उन लोगों को भी खास ध्यान देना चाहिए। आज एक्सरसाइज से दिन को शुरू करें। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैंष आपको एडवैंचर्स स्पोर्ट्स, जैसे बाइकिंग आदि में भी भाग लेते समय सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
