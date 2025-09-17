Today Virgo Horoscope 17 September 2025 Aaj Ka Kanya Rashifal career love finance कन्या राशिफल 17 सितंबर: आज मिलेगा अच्छा मुनाफा, टॉक्सिक रिश्ते से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या राशिफल 17 सितंबर: आज मिलेगा अच्छा मुनाफा, टॉक्सिक रिश्ते से बचें

Virgo Horoscope today 17 September 2025 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 07:21 AM
Today Virgo Horoscope, कन्या राशिफल 17 सितंबर 2025: कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें, अगर ध्यान न दिया जाए, तो गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ऐसा पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन, दोनों में हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें। धन की स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या लव लाइफ: आपका प्रेमी आज जिद्द हो सकता है। इससे कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जिन्हें आपको डिप्लोमेटिक तरीके से निपटाना होगा। जिन लोगों के घर में रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, वे अपने माता-पिता को मनाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। धैर्य न खोएं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। टॉक्सिक रिश्ते से बचें। जो महिलाएं किसी खराब रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हैं, वे दोपहर में तय कर सकती हैं। आपको अपने प्रेमी पर अपनी राय थोपने से भी सावधान रहना चाहिए।

करियर राशिफल: क्लाइंट्स के साथ मुलाकात अच्छी रहेगी। आप बातचीत के जरिए, उन्हें प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। जो लोग विमानन, ऑटोमोबाइल, निर्माण, प्रकाशन, और साइंस से जुड़े हैं, उनके लिए दिन काफी बिजी रहेगा। आज बहस और आलोचनाएं भी उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ महिलाओं को विदेश में अवसर मिलेंगे, जहां उन्हें बेहतर पैकेज भी मिल सकता है। व्यवसायी नए उद्यम शुरू करने में सफल रहेंगे, जिससे आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा भी हो सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। सुबह का समय नई संपत्ति खरीदने पर गंभीरता से विचार करने के लिए अच्छा है। अगर धन की उपलब्धि हो, तो आप विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। आज बच्चों के बीच धन का बंटवारा करने पर विचार कर सकते हैं। आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। कोई ऐसा वाहन खरीदें, जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा हो। व्यवसायियों को नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सपर्ट की सलाह के साथ।

सेहत राशिफल: आपको सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा। कुछ पुरुषों को तनाव और मधुमेह संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आज यात्रा करते समय, अपने साथ हमेशा एक फर्स्ट ऐड बॉक्स रखें। बच्चों को बाहर खेलते समय सावधान रहने की जरूरत है। पैरों और आंखों से संबंधित छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स, जैसे जोड़ों का दर्द, हो सकती हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं हैं। दोपहर का समय जिम ज्वाइन करने के लिए भी अच्छा है।

