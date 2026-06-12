कन्या राशिफल 12 जून 2026: आज का दिन निवेश को लेकर भाग्यशाली, पढ़े राशिफल
Virgo Horoscope 12 june 2026: कन्या राशि के लिए आज भी हेल्थ को लेकर खास सलाह, ध्यान रखें, मंगल के कारण ब्लड से जुड़ी दिक्कत या मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कत आपको आज भी रहेगी।
Virgo Horoscope today 12 june 2026: कन्या राशि वाले सकारात्मक एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं। आपके लिए लवलाइफ में, धन को लेकर मामला अच्छा है, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको राशिफल सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। कल की तरह आज का राशिफल भी रक्त से जुडी और मांसेपेशियों से जुड़ी दिक्कत दे रहा है। आपके लिए नौकरी की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। निवेश को लेकर आप भाग्यशाली है। कुल मिलाकर आपका आज का दिन अच्छा है।
Virgo Money Horoscope, कन्या मनी राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए पैसों को लेकर भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए निवेश बहुत काम का है, जहां पैसा लगा रहे हैं, वहां आपको सफलना मिलेगी, बिजनेस में मार्केट से लेकर रिसर्च हर लेवल जरूरी है, और हर काम के लिए आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कस्टमर के लेवल से सोचेंगे तो इस दौरान आपको अपनी समस्या का हल निकल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा काम ना करें जो नीति के विरूद्ध है। आर्थिक मामलों में आपको खास ध्यान देना है।
Virgo Career Horoscope, कन्या करियर राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए सोशल लाइफ में अच्छा समय मिल रहा है। आपको नेटवर्किंग से भी लाभ हो रहा है और लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात को लेकर टेंशन कर रहे हैं तो फिलहाल इससे आपको बचना है, इसका असर आपके काम पर होगा। फाइलों को लेकर और ऑफिस गॉसिप को लेकर ध्यान रखना । इस दौरान सीनियर्स से भी अपनी सही बातचीत रखें, वे आपको सपोर्ट करेंगे।
Virgo Love Horoscope, कन्या लव राशिफल
कन्या राशि के लोगों के लिए लवलाइफ के जरिए अच्छे संपर्क बन रहे हैं। आपका पार्टनर और लवर आपके साथ समय बिताना चाहता है, तो उनके साथ समय बिताएं। आप नए रिलेशन बना रहे हैं और ये आपकी लाइफ में आगे तक बढ़ेगा। इसलिए लवलाइफ में ध्यान दें, इन रिश्तों में किसी भी बात पर अलगाव ना करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। इससे ही आप एक दूसरे का विश्वास जीत पाएंगे।
Virgo Health Horoscope, कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों को अभी भी मंगल से जुड़ी दिक्कत रहेगी। कन्या राशि को हेल्थ से जुड़ी परेशानी है, रक्त से और मांसपेशियों से जुड़ी परेशानी है दुर्घटना का योग बन रहा है। प्रेम का अच्छा योग है। भवि्ष्य के लिए आप अपने प्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेश के लिए भाग्यवान बने हैं। आर्थिक तौर पर भी आपके लिए कोई समस्या नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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