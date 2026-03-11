कन्या राशिफल 11 मार्च 2026: कन्या राशि वाले गलतियों को लेकर ओवर थीकिंग ना करें, आवेग में आकर चीजों को ना खरीदें
Virgo Horoscope today 11 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले गलतियों को लेकर ओवर थीकिंग ना करें, आवेग में आकर चीजों को ना खरीदें
Virgo Horoscope for Today 11th March 2026 : आज क्लियर प्लान आपके डेली काम को ऑर्डर में लाएंगे। क्लियर प्लानिंग से रोज के काम सिस्टमेटिक होंगे। आजकल छोटी-छोटी बातों का भी महत्व है जैसे, छोटे-छोटे इंप्रूवमेंट, क्लियर स्टेप्स, अच्छे से बातों को सुनना, नोट्स लेना और आपको स्टडी काम पर फोकस करना है। धीरे-धीरे रोज की प्रोग्रेस को देखें। आपको काम पर फोकस करना है। अपने स्पेस को साफ रखें। अपने काम की क्लियर लिस्ट बनानी है। टीम मेंबर्स को आपको काम के जरिए नोटिस करेंगे। आपको दो कामों के बीच में आराम करना है और अपने रुटीन को बैलेंस करना है। इस समय गलतियों को लेकर ओवर थीकिंग ना करें, इन्हें सही करें।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप क्लियर और काइंड वर्ड्स से इंप्रूव होंगे। आपको अपने पार्टनर को कहना चाहिए कि उसे किसकी तारीफ करनी है। आपको सिंपल हेल्प ऑफर करनी है, जैसे शेयर टास्क की प्लानिंग, सिंगल लोग किसी क्लास या हॉबी के किसी खास से मिलेंगे। आपको क्लियर और फ्रेंडली सवाल करने चाहिए। इस समय किसी की आलोचना ना करें, इससे आपकी लवलाइफ खराब हो सकती है। फ्रेंडली फीडबैक दे सकते हैं, यह आलोचना से अच्छा काम करेगा। लगातार काम करेंगे, तो हर छोटी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। इससे आप दोनों में विश्वास भी बढ़ेंगा और एक दूसरे में नजदिकियां भी आएंगी।
कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों को वर्क आपको सावधानी रखने पर रिवार्ड देगा। आपको फाइल को रिव्यू करना है। हर छोटी गलती को फिक्स करना है। अकेले हर काम को करना अवाइड करें। अपने स्टेप्स को शेयर करें। अपने टाइम को सेव करने के लिए फीडबैक लें। आपको शार्ट चेकलिस्ट बनानी है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को खत्म कर सकें। आपके कलीग आपके काम को खासकर हर डिटेल्स को बारिकी से देखने की आदत को नोटिस करेंगे।हर कंप्लीट आइटम को सेलिब्रेट करें। आपको लगातार छोटी जीत मिलेगी और एक और के लिए तारीफ भी मिल सकती हैं।
कन्या मनी राशिफल
आज आपका पैसा स्टडी रहेगा, खासकर जब आप अपने लागतों को चेक करते हैं। आपको हर महीने के बिल की एर शार्ट लिस्ट बनानी है। इस समय कन्या राशि वाले आवेग में आकर चीजों को ना खरीदें। कोशिश करें कि खरीदने से पहले सभी ऑफर को अच्छे से पढ़ लें। इसमें आपको क्या फायदा हो रहा है, इसका अच्छे से विश्लेषण कर लें। रोजाना एक फिक्स अमांउट को आप सेव करेंगे, तो आपके पास हर वीक पैसा आएगा। अगरआप जॉब की साइड टास्क से कमा रहे हैं, तो इससे आमदनी होगी, इससे आप अपने बिल क्लियर करें। प्रैक्टिकल चॉइस से आपका फाइनेंस सेफ और शांत रहेगा, अगले वीक और आने वाले महीने के लिए के लिए अपने प्लान को अच्छे से रिव्यू करें।
कन्या हेल्थ राशिफल
आपकी बॉडी आपके रुटीन और स्मॉल केयर को पसंद करती है। आपको सिंपल मील और वेजिटेबल्स खाने हैं। खाने में साबुत अनाज फल शामिल करें और अगर आप डेयरी की चीजें लेते हैं, तो वो लें। आपको शार्ट वॉक करनी है और लाइट स्ट्रेचिंग, इससे आप एक्टिव रहेंगे। इससे आप अपने आपको फिट रख सकेंगे। हर घंटे आपको स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, जिससे आंखों को ड्राई होने से बचाया जा सके। अच्छे से पानी पिएं और हैवी खाने और मिठाई को रात को अवाइड करें। अगर आप थके हुए है, तो आपको छोटी नींद लेनी चाहिए। प्लान पहले बनाएं। शांत बेडटाइम रखें। आगे की एनर्जी के लिए प्लान रखें और इंप्रूवमेंट को नोटिस करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
