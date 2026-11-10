आज का कन्या राशिफल (10 नवंबर): घर और काम में कही गई बात का वजन महसूस होगा
Kanya rashifal today: कन्या राशि वालों को मेहनत और पहल से प्रगति के योग हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन नई परियोजना में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। पढ़ें कन्या राशि का राशिफल।
छोटे भाई या बहन से बातचीत आज सहयोग का भरोसा मजबूत करेगी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी लगन अच्छे नतीजों की दिशा बनाएगी। काम अपने आप गति नहीं पकड़ेगा। जहां आप आगे बढ़कर बात करेंगे, वहां स्थिति खुलने लगेगी। छोटी यात्रा और फोन पर संपर्क अच्छे रहेंगे। परिवार के बीच अपनापन रहेगा और विवाहित जीवन शांत होगा। बच्चों की ओर से सुखद समाचार मिलने की संभावना है। प्रेम में खुशी बनी रहेगी, हालांकि पैसे का फैसला इस उत्साह से अलग ध्यान मांगेगा। किसी नई परियोजना में निवेश के लिए आज दिन अनुकूल नहीं है। घर और काम में कही गई बात का वजन महसूस होगा। आज किसी वादे को सामने वाला साधारण आश्वासन की तरह नहीं लेगा, इसलिए शब्दों का अर्थ आपकी बातचीत में खास महत्व रखेगा।
आज का कन्या राशि करियर राशिफल
लक्ष्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और साहस की जरूरत होगी। मुश्किल हिस्सा सामने आएगा तो पीछे हटने का मन बनेगा, लेकिन दोबारा जुटने से प्रगति के योग हैं। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में रहेगा और पहल तथा संपर्क को सहज बनाएगा। काम के लिए फोन करना या छोटी दूरी जाकर बात करना उपयोगी रहेगा। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की गंभीरता बढ़ेगी। साझेदारी की चर्चा अधिक औपचारिक होगी। मीन राशि के सातवें भाव में वक्री शनि वादों को गंभीर अर्थ देगा और आज कही गई प्रतिबद्धता टिकाऊ होगी। विद्यार्थी मेहनत बढ़ाकर तैयारी में सुधार कर सकते हैं। किसी कठिन काम का समय तय करके उस पर सीधे लगें।
कन्या राशि वालों की कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति
नई परियोजना में पैसा लगाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। परिचित व्यक्ति की बात या अपना उत्साह इस संकेत को हल्का नहीं करता। साझेदारी में आर्थिक चर्चा गंभीर रहेगी और कही गई बात आगे की अपेक्षा तय करेगी। तुला राशि के दूसरे भाव में सूर्य धन और पारिवारिक बातचीत में आत्मसम्मान तथा अधिकार का मुद्दा सामने लाएगा। अपनी आर्थिक क्षमता समझाने की इच्छा होगी। किसी वरिष्ठ की राय सुनते समय अपना पक्ष रखने का मन भी रहेगा। यहां बात को प्रतिष्ठा का सवाल बना देना निर्णय पर दबाव डालेगा। आज नया निवेश रोककर अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर ध्यान रखें। मेहनत की दिशा स्पष्ट होगी, लेकिन तत्काल बड़ी कमाई का अनुमान उचित नहीं रहेगा।
आज का कन्या लव राशिफल
छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। फोन पर हुई साधारण बातचीत में भी साथ होने का भरोसा रहेगा। विवाहित जीवन शांत होगा और दिन भर की मेहनत के बाद घर का सहज माहौल अच्छा लगेगा। प्रेम संबंध में खुशी रहेगी। अपनी बात कहने में सहजता होगी और मिलने या बातचीत करने की इच्छा बनी रहेगी। बच्चों की ओर से मन प्रसन्न करने वाली खबर मिलने के योग हैं। परिवार में अपनी राय रखते समय स्वर में अधिकार आ जाएगा। आज कोई वादा निभाने की अपेक्षा मजबूत होगी। संबंध में उतनी ही प्रतिबद्धता कहें जितनी आप सचमुच निभा पाएंगे।
आज का कन्या स्वास्थ्य राशिफल
अतिरिक्त मेहनत से थकान बढ़ने की संभावना है। दिन में छोटी यात्रा या लगातार संपर्क के कारण आराम का समय बंटेगा। काम पूरा करने का संकल्प मजबूत रहेगा, इसलिए थकान का ध्यान बाद में आएगा। मन में लक्ष्य का दबाव होगा, लेकिन परिवार की शांत बातचीत राहत देगी। आज सेहत के किसी खास परिणाम का दावा करने का आधार नहीं है। अपनी सामान्य दिनचर्या के बीच काम की गति बनाए रखने के लिए विराम उपयोगी रहेगा। उत्साह के सहारे लगातार चलते रहना दिन के आखिरी हिस्से को भारी कर सकता है। दो कामों के बीच थोड़ा आराम तय करें।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जिस काम के लिए संपर्क चाहिए, उसका फोन आज स्वयं करें।
क्या न करें
किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से बड़ा वादा न करें।
कल का राशिफल
कल बेचैनी और सुस्ती के बीच आत्मविश्वास बढ़ेगा। कमाई मेहनत से होगी और जीवनसाथी से संबंध स्थिर रहेंगे। बच्चों के अच्छे प्रदर्शन तथा विद्यार्थियों के लक्ष्य पूरे होने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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