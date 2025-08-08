वृषभ राशिफल 9 अगस्त: आज वाद-विवाद से बचें, खर्चों को लेकर रहें सावधान

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 9 August 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को सभी प्यार से जुड़े मामलों को हल करना चाहिए। लेकिन आज चैलेंज रहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छे रहेंगे। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी नहीं है और आपके सेहत पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है।

वृषभ लव राशिफल- आज वाद-विवाद से बचना चाहिए क्योंकि इससे आने वाले दिनों में झटका लग सकता है। आपको अपने लवर को ज्यादा टाइम देना चाहिए और इससे आपको आज मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। ईगो से जुड़े मामले भी होंगे और कुछ महिलाएं लव अफेयर से बाहर आना भी पसंद करेंगी। जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है उन्हें भी कोई दिलचस्प व्यक्ति मिलेगा। लवर को माता-पिता से मिलवाने के लिए भी दिन अच्छा है। शादीशुदा महिलाओं को छोटी-मोटी परेशानियां भी हो सकती हैं जिनके लिए खुलकर बातचीत की जरूरत पड़ती है।

वृषभ करियर राशिफल- आज आपको लक्ष्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। दिन के दूसरे भाग में कुछ जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। आप नई नौकरी या नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना भी पसंद कर सकते हैं, जबकि जो लोग सरकारी कार्यभार संभालते हैं उन्हें डेडलाइन को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको सीनियर्स के साथ बातचीत करते समय सतर्क रहना चाहिए और ऑफिस की पॉलिटिक्स भी काम बिगाड़ सकती है। बिजनेसमैन नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में सफल होंगे और स्टूडेंट्स को एग्जाम को पास करने के लिए ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत हो सकती है।

वृषभ आर्थिक राशिफल- पेमेंट से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए और लग्जरी खरीदारी में कटौती करनी चाहिए। आपको फैमिली में मेडिकल खर्च के लिए भी धन की जरूरत हो सकती है, जबकि कुछ लीगल मामले भी सामने आ सकते हैं। कुछ पेंडिंग बिल क्लियर हो सकते हैं, जबकि आपको फैमिली प्रॉपर्टी भी विरासत में मिल सकती है। आपको किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की आर्थिक मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

वृषभ सेहत राशिफल- अनहेल्दी आदतों को अपनी लाइफ से दूर रखें। फलों और सब्जियों से भरपूर संतुलित डाइट का सेवन करें। प्रेग्नेंट लेडीज को भारी वस्तुएं नहीं उठानी चाहिए और पानी के अंदर की एक्टिविटी समेत एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से भी बचना चाहिए। कुछ लोगों को किडनी या हर्ट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा सीरियस नहीं होंगी। बच्चों को आज वायरल फीवर या पाचन से जुड़ी परेशानी भी हो सकती हैं। आज एल्कोहल और तंबाकू से परहेज करना भी अच्छा है।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

