Today Taurus Horoscope 4 October 2025 aaj ka vrishabh rashi rashifal daily predictions वृषभ राशिफल 4 अक्टूबर: आज रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें, निवेश से पहले एडवाइजर की सलाह लें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Taurus Horoscope 4 October 2025 aaj ka vrishabh rashi rashifal daily predictions

वृषभ राशिफल 4 अक्टूबर: आज रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें, निवेश से पहले एडवाइजर की सलाह लें

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 3 Oct 2025 08:47 PM
share Share
Follow Us on
वृषभ राशिफल 4 अक्टूबर: आज रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें, निवेश से पहले एडवाइजर की सलाह लें

Taurus Horoscope Today 4 October 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य, क्लियर च्वाइस और प्रैक्टिकल केयर के बारे में है। हर स्टेप की प्लानिंग बनाने के लिए समय निकालें, भरोसेमंद दोस्तों की बात सुनें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट करें। स्लो, स्थिर आदतें रखकर आप एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे। आज छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपने दिल को शांत और स्थिर रखें।

वृषभ लव राशिफल- आज प्यार सहज पलों में गर्मजोशी के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो फ्रेंड्स के पास या फैमिली एक्टिविटी में समय बिताएं जहां विनम्र लोग एक जुट होते हैं। एक प्यार भरी हंसी और ईमानदार सवाल एक फ्रेंडली रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। कपल को एक साथ किए जाने वाले काम या केयर वाले मैसेज जैसे छोटे, विचारशील टास्कों से आराम मिलेगा। धीरे बोलें, ज्यादा सुनें और भरोसा दिखाएं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 5-11 अक्टूबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

वृषभ करियर राशिफल- ऑफिस में प्रैक्टिकल स्किल और धैर्य आज आपकी ताकत है। छोटे-छोटे टास्कों को अच्छी तरह से पूरा करने पर फोकस करें और जब आपको मदद की जरूरत हो तो क्लियर सवाल पूछें। कलीग का काम अपने हाथ में लिए बिना उन्हें लगातार सपोर्ट करें। रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज सावधानी से रिव्यू और विचारों से भरी प्लानिंग से धन को लाभ होगा। जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और आने वाले किसी भी बिल को मार्क करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और फैसला लेने से पहले कई ऑप्शन की खोज करें। अगर आप छोटे निवेश या खरीदारी की प्लानिंग बना रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद एडवाइजर से डिटेल चेक करें। छोटी, रेगुलर बचत और क्लियर रिकॉर्ड स्ट्रेस को कम करते हैं और मीडियम टर्म गोल तक पहुंचना आसान बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 4 अक्टूबर: आज ऑफिस में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें

वृषभ सेहत राशिफल- स्थिर रूटीन और जेंटल केयर से सेहत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। मशल्स को लूज करने के लिए शॉर्ट वॉक और हल्की स्ट्रेचिंग जैसी सिंपल एक्टिविटी से शुरुआत करें। सिंपल, पौष्टिक खाना खाएं और पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें। काम के दौरान अपनी आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। अच्छी नींद के लिए शाम का रूटीन शांत रखें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने