वृषभ राशिफल 30 सितंबर: छोटी-मोटी हो सकती हैं आर्थिक परेशानी, लवर को रखें खुश

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 30 September 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि के जातक पॉजिटिव अप्रोच से लव अफेयर को प्रोडक्टिव बनाए रखें। काम को लेकर आपका कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। छोटे-मोटे आर्थिक मामले दिन में चुनौती दे सकते हैं और सेहत भी आज ज्यादा केयर की मांग करता है।

वृषभ लव राशिफल- आज लवर को खुश रखें और साथ में ज्यादा समय बिताते रहें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कॉल के जरिए लवर से जुड़ना चाहिए और अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी चाहिए। कुछ रिलेशनशिप ज्यादा बातचीत की मांग करते हैं, जबकि फंक्शन में शामिल होने वाली महिलाओं को भी प्रपोजल मिल सकता है। अतीत में नहीं जाएं और लवर के पर्सनल स्पेस में हस्तक्षेप करने से बचें। कुछ रिलेशनशिप में सरप्राइज मोड़ आएंगे। शादीशुदा कपल को जीवनसाथी के परिवार का हस्तक्षेप काफी परेशान करने वाला लग सकता है। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ इस पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसे कैसे सुलझाया जाए।

वृषभ करियर राशिफल- ऑफिस में आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ से जलन करने वाले कुछ लोग छोटी-छोटी गलतियों को भी टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यह उन लोगों के लाइफ में ज्यादा दिखाई देगा जो मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या सिविल इंजीनियरिंग फील्ड समेत टेक्निकल इंडस्ट्री में हैं। आप नौकरी बदलने की प्लानिंग बना सकते हैं और जॉब पोर्टल पर अपना सीवी अपडेट करने के लिए भी दिन अच्छा है। कारोबारी नए उद्यम को लेकर सीरियस हो सकते हैं और दिन का दूसरा भाग नया निवेश करने के लिए अच्छा है।

वृषभ आर्थिक राशिफल- छोटी-मोटी आर्थिक परेशानी हो सकती हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना जारी रख सकते हैं। आप किसी फ्रेंड्स के साथ पैसों का मसला भी सुलझा सकते हैं, जबकि महिलाएं पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा पाने में भाग्यशाली हो सकती हैं। दिन का दूसरा भाग दान में धन दान करने के लिए अच्छा है। यह उन लोगों के लिए सही समय है जो अपनी फैमिली या पैतृक संपत्ति बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं।

वृषभ सेहत राशिफल- ऐसी किसी भी चीज से बचें जो आपके डाइजेशन पर असर डाल सकती है और खाना खाते समय फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखना चाहिए। जिन बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानी है, उन्हें पारंपरिक समाधान चुनना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में टूव्हीलर नहीं चलाना चाहिए और साइकिल चलाना, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। आज रात गाड़ी चलाते समय आपको एल्कोहल पीने से भी सतर्क रहना चाहिए।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com