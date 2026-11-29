आज का वृषभ राशिफल (30 नवंबर): लाभकारी सौदे के पक्ष में आज का दिन
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 30 नवंबर 2026: आज 30 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
आमदनी में धीमे लेकिन टिकाऊ लाभ के योग हैं और घर में आज खुशी का माहौल रहेगा। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि पुराने लक्ष्य को करीब लाएगा और भरोसेमंद मित्र का साथ महसूस होगा। जिस उद्देश्य को लेकर आप लंबे समय से सोच रहे हैं, उसकी चर्चा फिर काम की लगेगी। घर या भूखंड खरीदने की योजना है तो लाभ वाले सौदे के योग हैं। परिवार में इस विषय पर बातचीत सहज रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग आपके फैसले को सहारा देगा। दिन में कामकाज की बात जितनी जरूरी होगी, उतना ही घर लौटने का आकर्षण रहेगा। मन में अपनी जगह को बेहतर बनाने का विचार आएगा। घरेलू वातावरण में मेल रहेगा और साथ बैठने पर दिन की थकान का एहसास कुछ हल्का होगा। अपनी खुशी किसी करीबी के साथ बांटने का मन रहेगा।
आज का वृषभ राशिफल (30 नवंबर): लाभकारी सौदे के पक्ष में आज का दिन
करियर राशिफल
काम से जुड़ी बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि के छठे भाव में बुध संदेशों और काम के आदान-प्रदान को महत्व देगा। दफ्तर के साथी के साथ किसी काम को समझने पर चर्चा होगी। अपनी बात क्रम से कहने में सहजता रहेगी और सामने रखे विषय को समझना आसान लगेगा। कारोबार में सौदे पर बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अलग रहेगी। पढ़ने बैठने पर मन बार-बार दूसरी ओर जाएगा। घर का सुखद माहौल भी कभी पढ़ाई से उठने का कारण बनेगा। कोई विषय शुरू करने और उसे पूरा करने के बीच ध्यान टूटने की संभावना है। आज पढ़ाई का एक छोटा हिस्सा तय करके बैठें। कामकाज में मिलने वाली सहजता को परीक्षा के नतीजे की पक्की खबर मानने का आधार नहीं है।
धन राशिफल
ऐसी जगह से धन मिलने की संभावना है जहां से आपने सामने-सामने उम्मीद नहीं लगाई थी। रकम का कोई पुराना या कम चर्चित रास्ता ध्यान में आ सकता है। मकान या भूखंड खरीदने की योजना वालों के लिए दिन लाभकारी सौदे के अनुकूल है। परिवार में इस खरीद की उपयोगिता पर बात होगी और जीवनसाथी का साथ निर्णय समझने में सहारा देगा। आमदनी बढ़ने की गति धीमी रह सकती है, मगर स्थिर लाभ की संभावना मौजूद है। पुराने आर्थिक लक्ष्य को लेकर उत्साह लौटेगा। मित्र से इस बारे में चर्चा उपयोगी लगेगी। चेतावनी यही है कि मिलने की उम्मीद वाली रकम को अभी उपलब्ध पैसा मानकर खर्च न बढ़ाएं। आज आर्थिक चर्चा में उम्मीद रहेगी, पर हर योजना का पूरा होना अलग बात होगी।
लव राशिफल
जीवनसाथी हर मोर्चे पर साथ देगा। घर की बात हो या आपकी किसी योजना पर चर्चा, बातचीत में सहयोग का भाव रहेगा। एक-दूसरे के लिए समय निकालना सहज होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि के तीसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में सिंह राशि के चौथे भाव में आएगा। आरंभ में फोन पर बात अच्छी होगी और छोटी यात्रा अनुकूल रहेगी। इसके बाद दिन के बड़े हिस्से में घर की शांति तथा माता का सान्निध्य मन को खींचेगा। भाई-बहन से संपर्क में अपनापन रहेगा। परिवार की शाम सुखद होगी। घर में बैठकर दिनभर की बात साझा करने पर खुशी बढ़ेगी। किसी बड़े आयोजन की अपेक्षा परिचित चेहरों के बीच रहना अधिक अच्छा लगेगा।
सेहत राशिफल
घरेलू शांति मन को आराम देगी। दिन में बाहर के काम पूरे करने के बाद अपने परिचित वातावरण में बैठने की इच्छा रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर किसी खास नतीजे का संकेत नहीं है, लेकिन आराम के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। प्रसन्नता के बीच अपने रोज के समय का ध्यान रखना उपयोगी होगा। पढ़ाई में ध्यान भटकने से जो खीझ बनेगी, वह घर की सहज बातचीत में हल्की होगी। कुछ देर शांत बैठने से मन फिर एक जगह आएगा। अपनी नियमित विश्राम अवधि बनाए रखें।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
घर की खरीद की अपनी योजना जीवनसाथी के साथ बैठकर साझा करें।
क्या न करें
पढ़ते समय फोन को बार-बार हाथ में न लें।
कल का राशिफल
कल तनाव हल्का होगा और परिवार के साथ आनंद मिलेगा। माता से संबंध मधुर रहेंगे। वाहन खरीदने या माता-पिता से धन मिलने की संभावना है। बचत बढ़ाने का समय अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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