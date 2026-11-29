Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 30 नवंबर 2026: आज 30 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

आमदनी में धीमे लेकिन टिकाऊ लाभ के योग हैं और घर में आज खुशी का माहौल रहेगा। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि पुराने लक्ष्य को करीब लाएगा और भरोसेमंद मित्र का साथ महसूस होगा। जिस उद्देश्य को लेकर आप लंबे समय से सोच रहे हैं, उसकी चर्चा फिर काम की लगेगी। घर या भूखंड खरीदने की योजना है तो लाभ वाले सौदे के योग हैं। परिवार में इस विषय पर बातचीत सहज रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग आपके फैसले को सहारा देगा। दिन में कामकाज की बात जितनी जरूरी होगी, उतना ही घर लौटने का आकर्षण रहेगा। मन में अपनी जगह को बेहतर बनाने का विचार आएगा। घरेलू वातावरण में मेल रहेगा और साथ बैठने पर दिन की थकान का एहसास कुछ हल्का होगा। अपनी खुशी किसी करीबी के साथ बांटने का मन रहेगा।

आज का वृषभ राशिफल (30 नवंबर): लाभकारी सौदे के पक्ष में आज का दिन करियर राशिफल काम से जुड़ी बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि के छठे भाव में बुध संदेशों और काम के आदान-प्रदान को महत्व देगा। दफ्तर के साथी के साथ किसी काम को समझने पर चर्चा होगी। अपनी बात क्रम से कहने में सहजता रहेगी और सामने रखे विषय को समझना आसान लगेगा। कारोबार में सौदे पर बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अलग रहेगी। पढ़ने बैठने पर मन बार-बार दूसरी ओर जाएगा। घर का सुखद माहौल भी कभी पढ़ाई से उठने का कारण बनेगा। कोई विषय शुरू करने और उसे पूरा करने के बीच ध्यान टूटने की संभावना है। आज पढ़ाई का एक छोटा हिस्सा तय करके बैठें। कामकाज में मिलने वाली सहजता को परीक्षा के नतीजे की पक्की खबर मानने का आधार नहीं है।

धन राशिफल ऐसी जगह से धन मिलने की संभावना है जहां से आपने सामने-सामने उम्मीद नहीं लगाई थी। रकम का कोई पुराना या कम चर्चित रास्ता ध्यान में आ सकता है। मकान या भूखंड खरीदने की योजना वालों के लिए दिन लाभकारी सौदे के अनुकूल है। परिवार में इस खरीद की उपयोगिता पर बात होगी और जीवनसाथी का साथ निर्णय समझने में सहारा देगा। आमदनी बढ़ने की गति धीमी रह सकती है, मगर स्थिर लाभ की संभावना मौजूद है। पुराने आर्थिक लक्ष्य को लेकर उत्साह लौटेगा। मित्र से इस बारे में चर्चा उपयोगी लगेगी। चेतावनी यही है कि मिलने की उम्मीद वाली रकम को अभी उपलब्ध पैसा मानकर खर्च न बढ़ाएं। आज आर्थिक चर्चा में उम्मीद रहेगी, पर हर योजना का पूरा होना अलग बात होगी।

लव राशिफल जीवनसाथी हर मोर्चे पर साथ देगा। घर की बात हो या आपकी किसी योजना पर चर्चा, बातचीत में सहयोग का भाव रहेगा। एक-दूसरे के लिए समय निकालना सहज होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि के तीसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में सिंह राशि के चौथे भाव में आएगा। आरंभ में फोन पर बात अच्छी होगी और छोटी यात्रा अनुकूल रहेगी। इसके बाद दिन के बड़े हिस्से में घर की शांति तथा माता का सान्निध्य मन को खींचेगा। भाई-बहन से संपर्क में अपनापन रहेगा। परिवार की शाम सुखद होगी। घर में बैठकर दिनभर की बात साझा करने पर खुशी बढ़ेगी। किसी बड़े आयोजन की अपेक्षा परिचित चेहरों के बीच रहना अधिक अच्छा लगेगा।

सेहत राशिफल घरेलू शांति मन को आराम देगी। दिन में बाहर के काम पूरे करने के बाद अपने परिचित वातावरण में बैठने की इच्छा रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर किसी खास नतीजे का संकेत नहीं है, लेकिन आराम के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। प्रसन्नता के बीच अपने रोज के समय का ध्यान रखना उपयोगी होगा। पढ़ाई में ध्यान भटकने से जो खीझ बनेगी, वह घर की सहज बातचीत में हल्की होगी। कुछ देर शांत बैठने से मन फिर एक जगह आएगा। अपनी नियमित विश्राम अवधि बनाए रखें।

शुभ अंक ४

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें घर की खरीद की अपनी योजना जीवनसाथी के साथ बैठकर साझा करें।

क्या न करें पढ़ते समय फोन को बार-बार हाथ में न लें।