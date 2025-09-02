Today Taurus Horoscope 3 September 2025 Aaj ka Vrishabh rashi Rashifal future predictions वृषभ राशिफल 3 सितंबर: आज नई खरीदारी में जल्दबाजी नहीं करें, जरूरी पलों के लिए बचाएं एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृषभ राशिफल 3 सितंबर: आज नई खरीदारी में जल्दबाजी नहीं करें, जरूरी पलों के लिए बचाएं एनर्जी

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 2 Sep 2025 08:36 PM
Taurus Horoscope Today 3 September 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों आज आपका स्थिर दिल और धैर्य से भरा मन मुश्किल कामों को भी आसान बना सकता है। छोटे-छोटे स्टेप पर फोकस करें और अपना अच्छा रूटीन बनाए रखें। किसी भरोसेमंद फ्रेंड्स से मदद मिल सकती है। महत्वपूर्ण पलों के लिए एनर्जी को बचाएं, सरलता से बोलें और आज इस सप्ताह आने वाले हर छोटे सुधार को सेलिब्रेट करें।

वृषभ लव राशिफल- आज प्यार धीरे-धीरे लेकिन दयालुता से आगे बढ़ता है। एक गर्मजोशी से भरी मुस्कान शेयर करें और कहें कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या नोटिस करते हैं। चाय बनाने या स्टोरी सुनने जैसा कोई छोटा सा विचारों से भरा काम करें। अगर आप सिंगल हैं, तो मिलनसार बनें और शांत बातचीत के लिए तैयार रहें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो साथ में एन्जॉय करने के लिए एक प्लान शेयर करें।

वृषभ करियर राशिफल- आज काम सावधानी से भरे कदम और स्थिर कोशिशों का पक्षधर है। टॉप टास्कों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और दूसरा शुरू करने से पहले एक को पूरा करें। गुडविल बनाने के एक सिंपल टास्क में टीम के मेंबर की मदद को ऑफर करें। किसी बुक या वीडियो से एक काम की टिप सीखें। स्पष्ट नोट्स और साफ-सुथरी फाइलें रखें। आपका शांत ध्यान नोटिस किया जाएगा और काम पर आगे बढ़ने का एक छोटा लेकिन काम का मौका मिल सकता है। सफलता को चुपचाप शेयर करें और मदद करने वालों को शुक्रिया कहें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज आपका पैसा स्थिर लगता है लेकिन सावधानी से विचार करने की जरूरत है। आज नई खरीदारी में जल्दबाजी नहीं करें। हर सप्ताह थोड़ी बचत करने का एक छोटा प्लान बनाएं। बिलों को चेक करें और देखें कि आप छोटे खर्चों में कहां कमी कर सकते हैं। अभी एक अच्छा विकल्प बाद में मदद कर सकता है। अगर जरूरी हो, तो किसी बुद्धिमान फ्रेंड से कोई सिंपल आइडिया पूछ सकते हैं। तरक्की देखने और सुरक्षित महसूस करने के लिए खर्च और बचत की एक छोटी लिस्ट बनाएं। छोटी-छोटी स्थिर बचत आपके भविष्य के दिनों को जल्द ही ब्राइट कर देगी।

वृषभ सेहत राशिफल- आज चुपचाप अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखें। रेगुलर सिंपल खाना खाएं और धीरे-धीरे चलें, यहां तक ​​कि थोड़ी सी वॉक भी मदद करसकती है। मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट तक धीमी गति से सांस लेने की प्रैक्टिस करें। जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें और बिना रुके लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने से बचें। साफ पानी पिएं और हो सके तो थोड़ा और सोएं। अब छोटी-छोटी स्थिर आदतें आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी को और स्ट्रांग बनाएंगी।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

