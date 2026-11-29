Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 29 नवंबर 2026: आज 29 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

मन बेचैन रहेगा और काम शुरू करने में आलस्य आएगा, फिर भी अपने फैसलों पर भरोसा बढ़ेगा। आज लिया गया साहसी फैसला आपको ज्यादा मेहनत में लगाएगा। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहने और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत सहज रहने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। दिन में कुछ करने की इच्छा और थोड़ी देर काम टालने का मन साथ चलेंगे। इनके बीच अपनी पहल आगे बढ़ाने का हौसला रहेगा। कमाई का रास्ता मेहनत से ही खुलेगा। किसी से बात शुरू करने में झिझक घटेगी और अपने काम के बारे में साफ बोलने का आत्मविश्वास रहेगा।

आज का वृषभ राशिफल (29 नवंबर): धन के मामले में मेहनत जरूरी करियर राशिफल काम में अपनी ओर से उठाया कदम आपको अधिक सक्रिय करेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे पहल आगे बढ़ेगी और छोटी यात्राएं तथा फोन पर बातचीत अच्छी होगी। दफ्तर के साथी से काम की चर्चा में अपनी बात स्पष्ट रख पाएंगे। साहसी निर्णय लेने के बाद उससे जुड़ी जिम्मेदारी भी सामने होगी और उसे निभाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। करियर में प्रगति के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि नतीजे आपकी मेहनत से जुड़ेंगे। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहजता मिलने की संभावना है। पढ़ाई का काम आगे बढ़ने से भरोसा मजबूत होगा। आज पढ़ने के लिए तय हिस्से से शुरुआत करें। बच्चों की कोशिश बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ाएगी और उनकी पढ़ाई घर की बातचीत में जगह पाएगी।

धन राशिफल धन के मामले में अपनी मेहनत ही मुख्य सहारा रहेगी। काम में लगाया समय आमदनी बढ़ाने की दिशा में उपयोगी रहने के योग हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर आज आपकी सोच में अपने प्रयास की अहमियत साफ होगी। किस काम में अधिक मेहनत लगानी है, यह सवाल सामने रहेगा। पैसों से जुड़ी फोन पर बातचीत सहज होगी, लेकिन रकम मिलने का निष्कर्ष बातचीत से तय करना जल्दबाजी होगी। अपने काम की प्रगति और उससे होने वाली कमाई के बीच संबंध पर ध्यान जाएगा। आज उपलब्ध काम को पूरा करने पर जोर दें। आर्थिक प्रगति की संभावना मेहनत से जुड़े रास्ते पर रहेगी और अपने योगदान को लेकर आपकी समझ अधिक स्पष्ट होगी।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की बातचीत सामान्य रहेगी। घर के काम पर अपनी राय कहने का अवसर होगा। वृश्चिक राशि के सातवें भाव में मार्गी सूर्य आत्मसम्मान और अधिकार के साथ वरिष्ठों की भूमिका को प्रमुख करेगा। इससे बातचीत में अपनी बात का मान चाहेंगे। जीवनसाथी की अलग राय पर अकड़ दिखाना संवाद कठिन कर सकता है। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घरेलू बातों से कुछ पीछे हटने और पुराने आग्रह छोड़ने का मन देगा। घर में रहते हुए भी थोड़ी देर अपने में रहना अच्छा लगेगा। बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा में उम्मीद रहेगी। भाई-बहन से संपर्क सहज होगा और उनकी बात सुनने में रुचि रहेगी। परिवार के बीच आपकी मौजूदगी रहेगी, हालांकि हर चर्चा में हिस्सा लेने का मन एक जैसा नहीं होगा।

स्वास्थ्य राशिफल सुस्ती और बेचैनी का एहसास रहेगा। किसी काम की शुरुआत के समय उत्साह जुटाने में देर लग सकती है। बढ़ता आत्मविश्वास सक्रिय होने की इच्छा देगा, पर स्वास्थ्य में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। काम का दबाव बढ़ने पर थकान महसूस होने की संभावना है। साहसी निर्णय के बाद बढ़ी मेहनत के साथ आराम की जरूरत भी सामने आएगी। दिन में छोटा विश्राम रखें। अपने लिए कुछ शांत समय लेने का मन होगा। घर की हलचल से थोड़ी देर अलग बैठना अच्छा लगेगा। दिन भर की भागदौड़ के बीच अपनी गति पर ध्यान जाएगा और काम फिर शुरू करने की इच्छा बनी रहेगी।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें काम के सिलसिले में जिस व्यक्ति से बात करनी है, उसे फोन करें।