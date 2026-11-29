आज का वृषभ राशिफल (29 नवंबर): धन के मामले में मेहनत जरूरी
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 29 नवंबर 2026: आज 29 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
मन बेचैन रहेगा और काम शुरू करने में आलस्य आएगा, फिर भी अपने फैसलों पर भरोसा बढ़ेगा। आज लिया गया साहसी फैसला आपको ज्यादा मेहनत में लगाएगा। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहने और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत सहज रहने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। दिन में कुछ करने की इच्छा और थोड़ी देर काम टालने का मन साथ चलेंगे। इनके बीच अपनी पहल आगे बढ़ाने का हौसला रहेगा। कमाई का रास्ता मेहनत से ही खुलेगा। किसी से बात शुरू करने में झिझक घटेगी और अपने काम के बारे में साफ बोलने का आत्मविश्वास रहेगा।
आज का वृषभ राशिफल (29 नवंबर): धन के मामले में मेहनत जरूरी
करियर राशिफल
काम में अपनी ओर से उठाया कदम आपको अधिक सक्रिय करेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे पहल आगे बढ़ेगी और छोटी यात्राएं तथा फोन पर बातचीत अच्छी होगी। दफ्तर के साथी से काम की चर्चा में अपनी बात स्पष्ट रख पाएंगे। साहसी निर्णय लेने के बाद उससे जुड़ी जिम्मेदारी भी सामने होगी और उसे निभाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। करियर में प्रगति के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि नतीजे आपकी मेहनत से जुड़ेंगे। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहजता मिलने की संभावना है। पढ़ाई का काम आगे बढ़ने से भरोसा मजबूत होगा। आज पढ़ने के लिए तय हिस्से से शुरुआत करें। बच्चों की कोशिश बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ाएगी और उनकी पढ़ाई घर की बातचीत में जगह पाएगी।
धन राशिफल
धन के मामले में अपनी मेहनत ही मुख्य सहारा रहेगी। काम में लगाया समय आमदनी बढ़ाने की दिशा में उपयोगी रहने के योग हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर आज आपकी सोच में अपने प्रयास की अहमियत साफ होगी। किस काम में अधिक मेहनत लगानी है, यह सवाल सामने रहेगा। पैसों से जुड़ी फोन पर बातचीत सहज होगी, लेकिन रकम मिलने का निष्कर्ष बातचीत से तय करना जल्दबाजी होगी। अपने काम की प्रगति और उससे होने वाली कमाई के बीच संबंध पर ध्यान जाएगा। आज उपलब्ध काम को पूरा करने पर जोर दें। आर्थिक प्रगति की संभावना मेहनत से जुड़े रास्ते पर रहेगी और अपने योगदान को लेकर आपकी समझ अधिक स्पष्ट होगी।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की बातचीत सामान्य रहेगी। घर के काम पर अपनी राय कहने का अवसर होगा। वृश्चिक राशि के सातवें भाव में मार्गी सूर्य आत्मसम्मान और अधिकार के साथ वरिष्ठों की भूमिका को प्रमुख करेगा। इससे बातचीत में अपनी बात का मान चाहेंगे। जीवनसाथी की अलग राय पर अकड़ दिखाना संवाद कठिन कर सकता है। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घरेलू बातों से कुछ पीछे हटने और पुराने आग्रह छोड़ने का मन देगा। घर में रहते हुए भी थोड़ी देर अपने में रहना अच्छा लगेगा। बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा में उम्मीद रहेगी। भाई-बहन से संपर्क सहज होगा और उनकी बात सुनने में रुचि रहेगी। परिवार के बीच आपकी मौजूदगी रहेगी, हालांकि हर चर्चा में हिस्सा लेने का मन एक जैसा नहीं होगा।
स्वास्थ्य राशिफल
सुस्ती और बेचैनी का एहसास रहेगा। किसी काम की शुरुआत के समय उत्साह जुटाने में देर लग सकती है। बढ़ता आत्मविश्वास सक्रिय होने की इच्छा देगा, पर स्वास्थ्य में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। काम का दबाव बढ़ने पर थकान महसूस होने की संभावना है। साहसी निर्णय के बाद बढ़ी मेहनत के साथ आराम की जरूरत भी सामने आएगी। दिन में छोटा विश्राम रखें। अपने लिए कुछ शांत समय लेने का मन होगा। घर की हलचल से थोड़ी देर अलग बैठना अच्छा लगेगा। दिन भर की भागदौड़ के बीच अपनी गति पर ध्यान जाएगा और काम फिर शुरू करने की इच्छा बनी रहेगी।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
काम के सिलसिले में जिस व्यक्ति से बात करनी है, उसे फोन करें।
क्या न करें
सुस्ती के कारण पढ़ाई का तय समय आगे न खिसकाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र