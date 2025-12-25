वृषभ राशिफल 26 दिसंबर: एक्स की वापसी से जागेगा पुराना प्यार, ऑफिस में बहसबाजी करने से बचें

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 26 December 2025: राशिचक्र में दूसरा नंबर वृषभ राशि का आता है।जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृषभ होती है। जानें 26 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Taurus Horoscope Today 26 December 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वाले आज इस बात पर ध्यान दें कि लव लाइफ में जो भी दिक्कत आ रही है, उसे बात करके जल्द से जल्द सुलझाना है। प्रोफेशनल लाइफ में अपने टैलेंट को जरूर साबित करें। आज प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा फोकस की जरूरत होगी। पैसों के माले में आज सतर्क रहने की जरूरत है। आज के दिन अपनी सेहत का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना है।

वृषभ लव राशिफल आज वृषभ राशि वाले अपने अपने अहंकार को पीछे रखें। इससे रिश्ते में चल रही दिक्कतों को सुलझने में समय नहीं लगेगा। आज हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी जिद पर अड़ जाएं। इससे दिक्कत होगी लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। मामले को सुलझाने के लिए आपसे जो बन पड़े वो करें। साथ ही कई लोग के पार्टनर ये इच्छा रख सकते हैं कि आप खुलकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। ऐसे में अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। आज कुछ लोगों की जिंदगी में कोई पुराना शख्स वापसी कर सकता है और ऐसे में पुराने प्यार के जागने के पूरे चांस हैं। हालांकि शादीशुदा लोग इन चीजों से दूरी बनाकर ही रखें क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में चीजें खराब होने के चांस हैं। सिंगल लड़कियों को आज किसी से प्रपोजल मिल सकता है।

वृषभ करियर राशिफल आज वृषभ राशि के जातक ऑफिस में बहसबाजी करने से बचें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है। अगर कोई नया काम या नई जिम्मेदारी मिल रही है तो इसे बिना किसी झिझक के स्वीकार करें। इससे आपकी ग्रोथ के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। अगर क्रिटिसिज्म हो तो इससे सीखने की कोशिश करें। इसे पॉजिटिव तरीके से लें। क्रिएटिव काम करने वालों को आज लाभ मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीन से जुड़े लोगों को आज ज्यादा काम करना पड़ सकता है। नई नौकरी चाहने वाले आज इंटरव्यू में सफलता पा सकते हैं। स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट पाने के लिए पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोग नए प्रोजेक्ट को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

वृषभ आर्थिक राशिफल आज वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। पैसों से जुड़ा कोई भी नुकसान आज नहीं होने वाला है। ऐसे में बचत प्लान को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। पिछले किसी काम का पैसा मिल सकता है। कुछ लोग नई गाड़ी ले सकते हैं। वहीं परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर छोटी-मोटी बहस हो सकती है और आप भी इसमें उलझ सकते हैं। आज के दिन शेयर मार्केट में बिना सोचे निवेश करने से बचें। दिन के दूसरे हिस्से में किसी दोस्त या फिर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़े मामले को सुलझाना अच्छा रहेगा। आज कुछ लोग दान-पुण्य के बारे में भी सोच सकते हैं।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल आज वृषभ राशि वालों की सेहत सही रहने वाली है लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सुबह की शुरुआत टहलने के साथ की जा सकती है। कुछ देर के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को आराम दें। प्रेग्नेंट महिलाएं आज के दिन किसी भी तरह की एक्टिविटी से दूर रहें। बच्चों को आज वायरल फीवर हो सकता है। साथ ही कुछ लोगों को स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। शाम के समय गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

