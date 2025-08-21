Today Taurus Horoscope 22 August 2025 Aaj ka Vrishabh rashi Rashifal Daily future predictions वृषभ राशिफल 22 अगस्त: कोई पेमेंट करने से पहले बिल दो बार चेक करें, जल्दबाजी वाली मीटिंग से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Taurus Horoscope 22 August 2025 Aaj ka Vrishabh rashi Rashifal Daily future predictions

वृषभ राशिफल 22 अगस्त: कोई पेमेंट करने से पहले बिल दो बार चेक करें, जल्दबाजी वाली मीटिंग से बचें

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 21 Aug 2025 08:49 PM
share Share
Follow Us on
वृषभ राशिफल 22 अगस्त: कोई पेमेंट करने से पहले बिल दो बार चेक करें, जल्दबाजी वाली मीटिंग से बचें

ifalrashifal/taurus" data-vars-anchor-text="Taurus" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Taurus Horoscope Today 22 August 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य और सिंपल आदतों का रिवार्ड देगा। स्थिर रूटीन पर फोकस करें और अपना स्पेस साफ करें और दिन के लिए एक क्लियर प्लानिंग बनाएं। एक शांत बातचीत चिंता को कम कर सकती है। आर्थिक या पर्सनल विकल्पों में स्पीड के बजाए सतर्कता से भरे विचार करने से लाभ होगा। शाम तक एक छोटी सी सफलता को सेलिब्रेट करें।

वृषभ लव राशिफल- आपकी शांत मौजूदगी आज प्रिय व्यक्ति को सांत्वना देगी। आप जो महसूस करते हैं उसे चोटे और स्पष्ट शब्दों में कहें और छोटे-छोटे हेल्पिंग टास्कों से केयर दिखाएं। अगर सिंगल हैं, तो एक फ्रेंडली चैट या शौक ग्रुप इंटरेस्ट ला सकता है। कपल के लिए, वॉक या शांत चाय एक साथ बिताए जाने वाले पलों की प्लानिंग बनाएं। जब तक न पूछा जाए सलाह देने से बचें- सुनना सबसे ज्यादा मायने रखता है। धैर्य विश्वास को गहरा करेगा और एक सुरक्षित, खुशहाल रिश्ता बनाएगा। आज एक छोटी सी तारीफ करें और गले मिलना चाहिए।

ये भी पढ़ें:21 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

वृषभ करियर राशिफल- टास्क अब सावधानी से भरी कोशिश का पक्षधर है। अपने टास्कों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम पूरा करें। कोई भरोसेमंद कलीग मदद का ऑफर दे सकता है। जल्दबाजी वाली बैठकों से बचें- स्पष्ट नोट्स गलतियों को रोकेंगे। लास्ट मिनट की एनर्जी के बजाए डेडलाइन को पूरा करने के लिए स्थिर प्लान का इस्तेमाल करें। अगर लीड करने के लिए कहा जाए, तो सिंपल स्टेप उठाएं। दोपहर तक, जिम्मेदार और फोकस होने के लिए खुद को रिवार्ड दें, भले ही तरक्की स्लो लगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक रूप से छोटे स्थिर कदम सबसे अच्छा काम करते हैं। आज बड़े आवेग में खरीदारी करने से बचना चाहिए। पेमेंट करने से पहले बिल या बैंक नोट को दो बार चेक करें। एक छोटी बचत की आदत बाद में काम आएंगी- जैसे एक्स्ट्रा पैसों से थोड़ा अलग रखना। अगर कोई दोस्त पैसे मांगे तो ध्यान से सुनें और फैसला लें। खर्च की सिंपल ट्रैकिंग से पता चलेगा कि कहां कम करना है और आपको बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी। मदद के लिए अपने सेविंग आइडिया को फैमिली के साथ शेयर करें।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों का चमकाएंगे भाग्य, होगा खूब लाभ

वृषभ सेहत राशिफल- जब आप शांत रूटीन रखते हैं तो सेहत स्थिर दिखती है। थोड़ी देर टहलने, हल्का खिंचाव या सिंपल सांस लेने जैसी हल्की हरकतें करने की कोशिश करनी चाहिए। भारी भोजन के बजाए छोटा-मोटा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। अच्छी तरह से आराम करें और सोने से पहले लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से बचना चाहिए। अगर थकान महसूस हो तो एक छोटी सी झपकी लें या शांति से भरे म्यूजिक के साथ आराम करें। आज की छोटी-छोटी आदतें जैसे पानी पीना, बाहर निकलना, हंसना एनर्जी को बचाएगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने