वृषभ राशिफल 20 सितंबर: आज दोस्तों के साथ पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क, लग्जरी चीजों में न करें खूब खर्च

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 20 September 2025, आज वृषभ राशिफल: आज अपने लव अफेयर को अच्छा रखने के लिए रिलेशनशिप से जुड़े मामलों को निपटाएं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। सेहत और धन दोनों ही पॉजिटिव रहने वाले हैं।

वृषभ लव राशिफल- आप रोमांस में सफल रहेंगे और कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो लव अफेयर में आपकी ईमानदारी की परीक्षा भी लेंगी। जो लोग ओवर प्रोटेक्टिव होंगे वे उतार-चढ़ाव लाएंगे और इससे लव लाइफ में भूचाल आ सकता है। शादीशुदा कपल को बाहरी राय से बचना चाहिए और रोमांस को बनाए रखने के लिए अच्छी बातचीत करनी चाहिए। कुछ महिलाओं को जानने वाले लोगों से प्रपोजल भी मिलेंगे। शादी के बाद रिश्ते शादीशुदा लाइफ पर गंभीर असर डाल सकता है और इससे दूर रहना जरूरी है।

वृषभ करियर राशिफल- नई जिम्मेदारियां अपनाने के लिए टास्क समझें। सीनियर आपकी हिम्मत पर भरोसा करेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंपेंगे। नए टास्कों से करियर में ग्रोथ होगी। कुछ नौकरी पेशा करने वाले लोग कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में सफल होंगे। इससे प्रोफाइल को भी अच्छी वैल्यू मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल आज ज्यादा केयर की डिमांड करता है, क्योंकि यह क्लाइंट्स को इंप्रेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्यमियों को हीट कम महसूस होगी क्योंकि सफलता उनके पक्ष में होगी।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज कोई आर्थिक परेशानी सामने नहीं आएगी और इससे आपको शेयर मार्केट में स्मार्ट निवेश करने में मदद मिलेगी। संपत्ति से जुड़े छोटे-मोटे मसले रहेंगे, वहीं आप शेयर मार्केट में निवेश के बारे में भी विचार कर सकते हैं। पैसों को लेकर फ्रेंड्स के साथ लेनदेन करते समय आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ मामले भी सामने आ सकते हैं। लेकिन आप धन का इस्तेमाल घर की मरम्मत या अंदर की साज-सज्जा को नया करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि लग्जरी आइटम्स पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करें।

वृषभ सेहत राशिफल- आज सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी दिन को परेशान नहीं करेगी।लेकिन बड़े-बुजुर्गों को नींद न आने और जोड़ों में दर्द की परेशानी रहेगी। सांस लेने में मुश्किल होने पर डॉक्टर से सलाह करना भी अच्छा होता है। महिलाओं में स्त्री रोग संबंधी समस्याएं विकसित होंगी और बच्चों को भी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम की शिकायत हो सकती है। दिन का दूसरा भाग एल्कोहल और तंबाकू दोनों को छोड़ने के लिए अच्छा है।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

